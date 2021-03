Wildau

Die politische Stimmung in der Stadt Wildau bleibt angespannt. Nachdem die ehemalige Eiskunstweltmeisterin Christine Stüber-Errath in der vergangenen Woche erneut ihren Unmut über die Arbeit der Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) deutlich machte, bezieht diese nun Stellung zur Gründung der geplanten Bürgerinitiative und der Kritik an ihrem Schaffen.

Demnach begrüßt sie die Initiative, „denn die Demokratie lebt von Interesse und Beteiligung der Bürger“, so Angela Homuth in ihrer Stellungnahme, die sie auf der Website der Stadt veröffentlicht. Dennoch sollten weder den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung noch der Bürgermeisterin selbst der Sachverstand abgesprochen werden, wie sie betont.

Darüber hinaus stellt Homuth in den Raum, dass die Bürgerinitiative womöglich von der Fraktion Die Linke vorangetrieben worden sei, da diese seit der Kommunalwahl 2019 nicht mehr den gewünschten Einfluss in der Stadt habe.

Bürgermeisterin unterstellt Linken-Fraktionschef, die Initiative forciert zu haben

„So ist die ehemalige Eiskunstläuferin eine Bekannte des vormaligen Bürgermeisters, der Mitglied der Partei Die Linke ist“, schreibt die Bürgermeisterin. „Die im Sommer vergangenen Jahres durchgeführte Protestkundgebung wurde maßgeblich von der Partei Die Linke unterstützt und von der gleichen Person initiiert, die jetzt auch die Bürgerinitiative gründen möchte.“

Die Rede ist dabei vom Linken-Fraktionsvorsitzenden Heinz Hillebrand. Auf MAZ-Anfrage erklärt er, dass Angela Homuth die Situation vollkommen verkennen würde. „In Wildau gibt es eine breite Unzufriedenheit mit der Politik der Bürgermeisterin, die sich nun in der Gründung einer Bürgerinitiative ausdrückt. Hierzu fällt Frau Homuth nicht viel mehr ein, als dass die LINKE und ich persönlich hinter dem Ganzen steckt“, so Hillebrand.

Heinz Hillebrand (Linke) auf der Anti-Homuth-Kundgebung in Wildau am 5. Juni 2020. Quelle: Josefine Sack

Mit ihrem Statement erwecke sie den Anschein, dass sie der Auffassung sei, dass „gestandene Bürgerinnen und Bürger Marionetten einer Partei seien“, so der Fraktionsvorsitzende weiter. Mit Negativschlagzeilen sei die Stadt seit Angela Homuths Amtsantritt bundesweit bekannt geworden und Wildau sei seitdem tief gespalten.

„Frau Homuth sollte lieber in sich gehen und ihre Politik überdenken, anstatt mit Erklärungen wild um sich zu schlagen“, sagt Hillebrand. „Das macht ihre Situation nur noch schlimmer.“ Neben den Korruptionsvorwürfen, die gegen die Bürgermeisterin derzeit im Raum stehen, wurde Angela Homuth von Christine Stüber-Errath vorgeworfen keine bürgernahe Politik zu betreiben und dass sie sich entgegen dem Leitbild ihrer Partei nicht sozialdemokratisch verhalten würde.

Wunsch nach sachlicher Atmosphäre

Dies weist Homuth jedoch von sich und erklärt, dass unter ihrer Führung Soforthilfen für Kleinstunternehmer organisiert worden wären, die Kita- und Hortgebühren erlassen wurden und Kindern sozialschwacher Familien, die zu Hause betreut wurden, ein kostenloses Mittagessen geliefert worden sei. Dennoch sorgte die Streichung der Fördermittel für das soziale Projekt „Seifenblase“ bei vielen Anwohnern für Empörung.

Am Dienstagabend fand die Gründungsversammlung der Bürgerinitiative für Demokratie und Toleranz statt. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie konnte diese nur digital als Videokonferenz durchgeführt werden. Die Initiative will die Kommunalpolitik und die Aktivitäten der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft kritisch begleiten und falls als notwendig erachtet, auch intervenieren, wie es im Aufruf heißt.

„Ich wünsche mir, dass wir wieder zu einer sachlichen Atmosphäre zurückkommen können und gemeinsam das Wohl der Stadt Wildau im Auge haben“, beendet Angela Homuth ihre Stellungnahme. Ein Wunsch, den vermutlich alle Beteiligten teilen.

Von Joice Nkaigwa