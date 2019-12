Ministerin Schüle besucht die TH

Wildau

Manja Schüle, Ministerin für Forschung, Wissenschaft und Kultur des Landes, besuchte im Rahmen ihrer Antrittsbesuche an Wissenschaftseinrichtungen in Brandenburg am Mittwoch die Technische Hochschule in Wildau.

Wirtschaftsinformatik auf dem Lehrplan

Die SPD-Politikerin informierte sich unter anderem über die Arbeit in der Hochschulbibliothek und besuchte eine Lehrveranstaltung des Masterstudienganges Wirtschaftsinformatik aus dem Kontext der „Wildauer Maschinenwerke“. Dort folgte sie gemeinsam mit der Präsidentin der TH Wildau, Ulrike Tippe den Ausführungen des Vizepräsidenten für Digitales und Qualitätsmanagement, Stefan Kubica. Zum Abschluss sprach die Ministerin noch mit den Mitgliedern des Präsidialkollegiums.

Von Gerlinde Irmscher