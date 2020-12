Wildau

Der Kita-Neubau am Hasenwäldchen in Wildau kann weitergehen. Der Hauptausschuss des Stadtrates hat der Auftragsvergabe an ein Unternehmen zugestimmt. Laut dem Zeitplan, den die Stadt vorgegeben hat, soll die neue Kita mit einer Kapazität von 250 Plätzen zum November 2021 schlüsselfertig übergeben werden.

Genau genommen beginnt der Kitabau jetzt von vorne. Einen ersten Baustart gab es schon im Herbst 2019. Die Stadt verhängte im Februar 2020 jedoch überraschend einen Baustopp. Grund waren Unstimmigkeiten mit der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Wiwo, die das Vorhaben für die Stadt durchführte. Es ging um Auftragsvergaben und zu hohe Kosten.

Die ausgehobene Baugrube zeugt noch von dem abgebrochenen Neubau. Nun wird die Kita nach geänderten Plänen dort errichtet. Die Stadt hat erneut ihre Wiwo damit beauftragt, ist aber selbst Bauherrin. Im Bauausschuss sorgte das für einige Nachfragen, die alle auf dieselbe Antwort hinausliefen. „Am Ende des Tages zahlt die Stadt alle Rechnungen“, wie Kämmerer Marc Anders es formulierte.

Der Kita-Neubau soll 5,4 Millionen Euros kosten. Rechnet man frühere Planungskosten und Ausgaben für die Gestaltung des Kita-Umfelds hinzu, könnten die Gesamtkosten schätzungsweise sieben bis acht Millionen betragen. Das liegt deutlich unter den zehn Millionen Euro, die der Kita-Neubau maximal kosten darf.

Die Wildauer Grundschule soll erweitert werden. Quelle: Gerlinde Irmscher

Die Kostenfrage war im Stadtrat immer wieder umstritten. Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) hatte einst den Baustopp damit begründet, dass die Kosten aus dem Ruder laufen würden. Sie sprach von einem „Luxusbau“. Zuletzt wurden Summen zwischen 12 und 14 Millionen Euro genannt. Kritiker wie der Linken-Fraktionschef Heinz Hillebrand bezweifelten das. Sie beriefen sich auf Berechnungen des früheren Planers, wonach die Kita nach den alten Plänen ebenfalls für sieben bis acht Millionen Euro hätte gebaut werden können. Beide Varianten würden sich daher preislich wenig unterscheiden.

Anders als beim ersten Anlauf wurde das Vorhaben diesmal europaweit ausgeschrieben. Es gab ein großes Echo bei Unternehmen, 27 sollen sich zu den Unterlagen erkundigt haben. Dann wurde publik, dass ein Unternehmen an der Erarbeitung der Ausschreibung mitgewirkt hat, das sich womöglich selbst um den Auftrag bewirbt. Das kam durch einen Zufall heraus. Das Unternehmen, die Firma Goldbeck, erklärte daraufhin, dass sie sich nicht um den Auftrag bewerben werde.

Am Ende gab es ein Angebot für den Kita-Neubau. An dieses Unternehmen wird der Auftrag nun vergeben. Bürgermeisterin Angela Homuth weigerte sich im Hauptausschuss trotz mehrerer Nachfragen, den Namen der Firma zu nennen. Aus Datenschutzgründen sei das nicht möglich. Vertreter der Linken und von BfW/Grüne enthielten sich deshalb bei der Abstimmung zur Auftragsvergabe. Fraktionschef Frank Vulpius (BfW/Grüne) begründete das außerdem damit, dass seine Fraktion sich zur Vorlage nicht verständigen konnte. Das Rathaus legte den Beschluss erst zum Sitzungsbeginn als Tischvorlage vor.

FDP-Stadtverordneter Felix Schäfer wollte im Hauptausschuss wissen, wie wahrscheinlich Kostensteigerungen seien. Wilfried Berg vom Planungsbüro, dass für die Ausschreibung verantwortlich ist, hält das Risiko für gering. Die Vorgaben seien sehr genau gewesen. Wenn so gebaut werde, wie das Vorhaben ausgeschrieben wurde, sei nicht mit höheren Kosten zu rechnen.

In die neue Kita ziehen die Kinder aus der Kita „Wirbelwind“ um, die der Erweiterung der benachbarten Grundschule weichen muss. Das Gebäude wird abgerissen. Bei der Schulerweiterung wurde kürzlich ebenfalls der Weg geebnet. Die Stadtverordneten haben eine Variante bestätigt, die nun geplant werden soll. Vorgesehen ist ein dreigeschossiger Neubau neben dem Altbau auf dem Schulgelände, der Bau einer Turnhalle auf dem jetzigen Grundstück der Kita „Wirbelwind“ und der Neubau eines Hortgebäudes mit Mensa auf dem Meyer-Beck-Gelände. Der Schulcampus wird dorthin erweitert. Die künftige Grundschule soll Platz für 750 Kinder und 500 Hortkinder haben, die Erweiterung kostet 30 Millionen Euro. Baubeginn soll frühestens 2023 sein.

Zunächst hatte die Stadt eine größere Variante für 900 Schüler ins Auge gefasst, die 40 Millionen Euro gekostet hätte. Nach Einwänden von Stadtverordneten wurde das aber wieder verworfen. Derzeit werden an der Grundschule 453 Kinder unterrichtet.

Von Frank Pawlowski