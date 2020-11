Die Ausschreibung für den Kita-Neubau in Wildau stößt bei Unternehmen auf großes Interesse. Eine Unterlage wirft allerdings Fragen auf. Bei der Vorgeschichte des Vorhabens fallen sie ins Gewicht.

Ungereimtheit bei Ausschreibung für den Kita-Neubau in Wildau

Wildau - Ungereimtheit bei Ausschreibung für den Kita-Neubau in Wildau

Wildau - Ungereimtheit bei Ausschreibung für den Kita-Neubau in Wildau