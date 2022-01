Wildau

Polizisten stießen am Mittwochnachmittag bei ihren Verkehrskontrollen in der Straße „Zum Hafen an der wilden Aue“ in Wildau binnen weniger Minuten auf zwei Fahrzeugführer, die offenbar berauscht auf Tour waren.

Die Drogenvortests bei einer Opel-Fahrerin (45) und bei einem Transporterfahrer (30) reagierten positiv auf Cannabis. Beide musste zur Sicherung gerichtsfester Beweise Blutproben abgeben.

Von MAZonline