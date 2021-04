Wildau

Die neue Bürgerinitiative „Für Demokratie und Transparenz“ in Wildau hat Einwohner aufgerufen, zur ersten öffentlichen Versammlung der Initiative zu kommen. Sie findet am 23. April auf dem Marktplatz am S-Bahnhof statt, Beginn ist um 17 Uhr. Die Corona-Auflagen würden eingehalten werden. Ordner achten darauf, dass Masken getragen und Abstände eingehalten werden.

Abwahl ein Thema

Ein Thema wird ein Bürgerbegehren zur Abwahl gegen Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) sein. „Wir schließen das nicht mehr aus“, sagte Christine Stüber-Errath der MAZ. Die BI war im März aus Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bürgermeisterin gegründet worden. Homuth wird eine „autoritäre und intransparente Politik“ vorgeworfen. Seit ihrem Amtsantritt nehme die Unzufriedenheit bei den Wildauern zu.

Eiskunstlauf-Weltmeisterin Christine Stüber-Errath ist Gründungsmitglied und prominentes Gesicht der Bürgerinitiative. Sie lebt seit einigen Jahren in Wildau. Quelle: Enrico Kugler

Die Hürden für die Einleitung eines Abwahlverfahrens sind hoch. Es kann durch einen Beschluss der Stadtverordneten in Gang gebracht werden. Dafür ist eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich, mit der in der Wildauer SVV aber nicht zu rechnen ist. Die Unterstützer der Bürgermeisterin, die Fraktionen von SPD und CDU/FDP, haben die Mehrheit. Die zweite Möglichkeit ist ein Bürgerbegehren, bei dem 25 Prozent der Wahlberechtigten zustimmen müssen, dass ein Bürgerentscheid zur Abwahl der Bürgermeisterin durchgeführt wird.

Bei einem Bürgerentscheid im benachbarten Königs Wusterhausen wurde im März der damalige Bürgermeister Swen Ennullat abgewählt. Dort war das Verfahren von einer Mehrheit der SVV initiiert worden.

Ex-Wiwo-Chef angefragt

Zur Versammlung der BI am 23. April in Wildau wird ein alter Bekannter erwartet. Der frühere langjährige Geschäftsführer der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Wiwo, Frank Kerber, ist für eine Teilnahme angefragt worden. Kerber war im Frühjahr 2020 fristlos entlassen worden, er ist inzwischen Chef eines Wohnungsunternehmens in Ludwigsfelde. Der Umgang mit ihm sorgte für Unmut, aber es ging nicht nur um die Personalie. Bei einer Demonstration wurde auch gegen die Stadtpolitik protestiert.

Mit Sorge verfolgt die BI die Verzögerungen bei den Korruptionsermittlungen gegen die Bürgermeisterin. Das löse weiteres Unverständnis und Unbehagen bei den Menschen aus. Gegen Angela Homuth wird seit Anfang 2020 wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Sie bestreitet die Vorwürfe und beteuert ihre Unschuld. Die für Korruption zuständige Staatsanwaltschaft Neuruppin erhob im Januar 2021 Anklage. Sie wurde jedoch wieder fallen gelassen, weil die Generalstaatsanwaltschaft den Fall übernahm. Ob sie Anklage erhebt, steht noch nicht fest. Es würde noch ermittelt, sagte ein Sprecher kürzlich der MAZ.

Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD). Quelle: Frank Pawlowski

Die ungeklärte Situation spaltet nach Ansicht der Bürgerinitiative die Stadtgesellschaft. Sie befürchtet eine weitere Politikverdrossenheit. Christine Stüber-Errath hofft, dass Wildauer die BI unterstützen. „Wir wollen den Menschen Mut machen, ihre Meinung zu äußern. Wir wollen in Wildau gemeinsam etwas zum Guten verändern. Es geht nicht gegen jemanden, sondern um einen Neuanfang.“ Die Versammlung biete Mitstreitern die Möglichkeit, sich endlich auch persönlich kennenzulernen.

Bürgermeisterin gesprächsbereit

Bürgermeisterin Angela Homuth wiederholte gegenüber der MAZ ihr Gesprächsangebot an die Vertreter der Bürgerinitiative. „Ich stehe nach wie vor für den Dialog bereit.“ Den Respekt, den die BI im Umgang miteinander anmahnt, fordere sie auch für sich und die Rathaus-Mitarbeiter ein. Die Vorwürfe gegen sie weist sie zurück. „Die Transparenz ist da. Und ich entscheide auch nichts alleine, sondern setze Beschlüsse der SVV um. Sie macht die Politik.“

Zum Ermittlungsverfahren gegen sie sagte Angela Homuth, ihr sei ebenfalls an einem schnellen Abschluss gelegen. „Aber das kann ich nicht beeinflussen, das liegt nicht in meiner Hand.“ Sie glaubt nicht, dass die Ermittlungen zu einer Spaltung der Stadtgesellschaft führen.

Angela Homuth wurde im Mai 2019 zur Bürgermeisterin gewählt, ihre Amtszeit beträgt acht Jahre. Vorgänger Uwe Malich (Linke) war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Von Frank Pawlowski