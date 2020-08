Wildau

Der Landkreis Dahme-Spreewald erneuert das bestehende Entwässerungssystem der Kreisstraße K 6160 in Höhe des A-10-Centers in Wildau. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Montag hervor. Vor dem Hintergrund möglicher Überflutungsgefahren durch regelmäßige Starkregenfälle wird das vorhandene Muldensystem an der Kreisstraße überarbeitet und erweitert. Das betrifft insbesondere den circa 120 Meter langen Abschnitt der Chausseestraße zwischen dem Kreisverkehr am A-10-Center und der Kreuzung an der Landesstraße L 400 (Berliner Chaussee). Die Bauarbeiten starten am Montag, dem 10. August, und werden laut Planung voraussichtlich Ende September diesen Jahres abgeschlossen sein.

Abwassermulde wird erweitert

Vorgesehen ist mit der Instandsetzung eine Anpassung der Versickerungs- und Rückhaltetechnik für das Regenwasser der zweiteiligen Kreisstraße. Auf dem mittigen Grünflächenstreifen wird die bestehende Abwassermulde erweitert, unter dieser Mulde wird zusätzlich eine sogenannte Kastenrigole eingebaut. Dieses kastenförmige System aus Kunststoffelementen nimmt das versickerte Abwasser auf, speichert es zwischen und gibt es kontrolliert in das Grundwasser führende Erdreich ab.

Anzeige

Es kann zu Verkehrseinschränkungen kommen

Das zuständige Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM) des Landkreises hat die Planung und Vorbereitung dieser Baumaßnahme in enger Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde, der Stadt Wildau und dem Centermanagement des A-10-Centers durchgeführt, heißt es in der Pressemeldung. Die Gesamtkosten für das Straßenbauprojekt belaufen sich auf rund 200 000 Euro. Mit der Ausführung des Bauvorhabens wird nicht in den fließenden Verkehr eingegriffen, jedoch ist mit temporären Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Der Landkreis Dahme-Spreewald bitte daher um Verständnis für die vorübergehenden Beeinträchtigungen.

Von MAZonline