Wildau: Bauvorhaben Dahme-Nordufer und Röthegrund I

Eine bereits vor zwei Jahren geplante Bürgerversammlung zur Bebauung des Dahme-Nordufers in Wildau kann „coronabedingt in absehbarer Zeit“ nicht stattfinden. Das beschlossen die Stadtverordneten auf ihrer jüngsten Sitzung mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung. Sie folgten damit einer Beschlussvorlage der Stadtverwaltung, die ausführt, dass „zur Zeit lediglich digitale Formate in Betracht kommen“.

Informationen zum Dahme-Nordufer sollen in die Plattform Maerker-Plus eingestellt und dort diskutiert werden. Maerker-Plus ist eine Erweiterung des Online-Portals Maerker, auf dem Einwohner Ordnungsbehörden auf Infrastrukturprobleme im Ort hinweisen können. Dort können zudem von der Verwaltung zur Diskussion gestellte Themen bewertet und kommentieret werden. Zugang zum Maerker-Plus haben die Wildauer auf der Homepage der Stadt.

Bauwert will 700 Wohnungen am Dahme-Nordufer in Wildau bauen

Zum Hintergrund: Die Bauwert AG aus Berlin will schrittweise bis 2028/2030 rund 700 Wohnungen für verschiedene Zielgruppen bauen. Geschäfte, Gastronomie und Freizeitbereiche wie eine Marina und ein öffentlicher Wasserplatz sind ebenfalls geplant. Auf der von dem Unternehmen eingerichteten Internetseite dahmeufer.de können sich Besucher informieren. Die Bauwert AG hat 2020/2021 bereits knapp 200 Wohnungen am Wildauer Rosenanger gebaut und vermietet.

Bonava ist neuer Eigentümer von Röthegrund I in Wildau

Ums Thema Bauen ging es auch in einer weiteren Beschlussvorlage auf der Stadtverordnetenversammlung in dieser Woche. Das deutsch-schwedische Unternehmen Bonava mit Hauptsitz in Fürstenwalde möchte von dem bisherigen Eigentümer, der Pöttinger Wildau GmbH, ein 16 Hektar großes Grundstück im Wohnpark Röthegrund I erwerben.

Auf einer bislang ungenutzten Fläche am Finkenschlag sollen ab dem kommenden Jahr mehr als 250 neue Wohnungen entstehen (MAZ berichtete). Für die mit dem Eigentümerwechsel einhergehenden formalen vertraglichen Änderungen gaben die Stadtverordneten einstimmig grünes Licht. Sichergestellt ist, dass alle offenen Verpflichtungen des bisherigen Eigentümers auf Bonava übergehen.

Von Heidrun Voigt