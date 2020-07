Wildau

Es war windig und recht frisch, zwischendurch tröpfelte es ein wenig. Doch Martin Stock strahlte. Der 57-Jährige ist einer der Initiatoren des neuen Wildauer Wirtschaftstammtisches, der im Biergarten des Klubhauses „Villa am See“ am Mittwochabend erstmals stattfand. Er freute sich über die vielen Gäste, die der Einladung ans Dahmeufer gefolgt waren. 25 Unternehmer und Kommunalpolitiker hatten sich versammelt.

Klubhaus-Inhaber Sylvia und Hagen Meißner, Referent Bernd Bötzel, Martin Stock sowie Ramona und Burkhard Zettel (v.l) vom Gewerbeverein. Quelle: Frank Pawlowski

Der Stammtisch will in die Zukunft schauen, und vor allem über den Wildauer Tellerrand. Experten von außerhalb sollen dabei helfen. Zum Auftakt hatte Stock ein Thema ausgesucht, das in Wildau schon lange für Gesprächsstoff sorgt. Es geht um die Frage, wie die wachsende Stadt für ihre Bewohner lebenswert bleibt. Architekt, Stadtplaner und Hochschuldozent Bernd Bötzel aus Berlin hatte dazu einige Ratschläge parat.

Steigende Einwohnerzahl

Immer mehr Menschen ziehen nach Wildau. 10500 Einwohner hat die Stadt aktuell, Tendenz steigend. Eine Frage des Abends war, wie die Stadt mit dem Druck umgehen soll. Mit dem Bau von Wohnungen alleine ist es nach Überzeugung des Experten nicht getan. „Man sollte sich Gedanken machen, dass die Leute nicht pendeln, sie müssen hier auch Arbeit finden“, sagte Bötzel.

Hoher Pendler-Anteil

Die Trennung beider Lebenswelten sieht er als „Katastrophe“ an. Durch lange Fahrtwege gehe wertvolle Lebenszeit verloren, ein CO2-Anstieg durch mehr Autoverkehr sei ebenfalls eine Folge. Wildau hat schon einen enormen Pendleranteil. 5300 Menschen fahren täglich nach Berlin zur Arbeit, 3200 kommen von außerhalb nach Wildau. Bötzel plädiert dafür, bei der Planung von Bauvorhaben auf einen Mix von Wohnen und Gewerbe zu achten. „Das ist der wichtigste Punkt“, sagte er.

Besucher des Stammtisch am 8.7.2020 in der Villa am See Quelle: Frank Pawlowski

Darauf kam er auch zu sprechen, als es um bezahlbaren Wohnraum ging. Von den Neubau-Kaltmieten in Berlin, die zwischen 14 und 17 Euro liegen, ist Wildau mit Spitzenwerten von 13 bis 14 Euro nicht mehr weit entfernt. Laut Bötzel sind aber 6,50 Euro immer noch möglich. So könnten mit Gewerbe und Eigentumswohnungen in einem mehrgeschossigen Haus solche Mieten subventioniert werden. „Man kann Stadt so bauen, das muss man nur wollen.“

Infrastruktur muss mitwachsen

Die Infrastruktur muss mit dem Ort mitwachsen. Bötzel berichtete aus seiner Arbeit als Projektsteurer, dass bei Vorhaben mit mehr als 250 Wohnungen „immer eine Kita“ dabei sei, von Investoren großer Bauvorhaben würden üblicherweise auch Beiträge für Schulen gefordert. Beim Verkehr stelle sich die Frage nach der Taktung der S-Bahn.

Dezentral und kleinteilig

Bötzel sieht in dezentralen und kleinteiligen gewerblichen Angeboten die Zukunft. „Wenn ich Dienstleistungen wieder lokalisiere, kann ich Lebensqualität schaffen“, sagte er. Kommunalpolitiker am Stammtisch horchten bei der Frage auf, ob öffentliche Bauvorhaben immer teurer werden müssen als geplant. Bötzel verneinte das vehement anhand von einigen Beispielen aus seiner Tätigkeit als Projektsteurer und Bauherr. „Es ist immer eine Frage der Ausschreibung und der Vergabestruktur.“

Viel Gesprächsstoff

Am Stammtisch bot all das reichlich Gesprächsstoff. Die Frage, ob Wildau die Einwohnerzahl auf 13000 begrenzen könne, bejahte der Experte. „Man kann kein Baurecht mehr erteilen“, sagte er. Ein Besucher machte sich Gedanken über ein Fahrrad-Parkhaus mit E-Bike-Ladestation am Bahnhof. Es dürfe nicht nur über mehr Auto-Parkplätze nachgedacht werden. Ein anderer Gast schaute auf das benachbarte Königs Wusterhausen. Die Bahnhofstraße sei ein Goldstück und ideal als Fußgängerzone geeignet. „Es ist mir Rätsel, warum das nicht längst gemacht wurde“, sagte er.

Stadtbus für Wildau ?

Über eine Stadtbus-Linie für Wildau wurde geredet. Der Shuttle zum A10-Center, den die Wohnungsgenossenschaft und die Wohnungsgesellschaft seit einiger Zeit anbieten, soll dafür ausgebaut werden. Eine mögliche Route könne vom jetzigen Startpunkt auf dem Meyer-Beck-Parkplatz an der Freiheitstraße über das Gesundheitszentrum, die Waldsiedlung, das Rathaus, den Seniorenclub, das Wildorado und zurück führen, hieß es. Das Angebot soll kostenlos sein.

Behutsam bauen

Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) sah sich darin bestätigt, beim Bauen in Wildau eher behutsam vorzugehen. „Eigentlich müssten wir aufhören zu bauen, wir wollen keine Schlafstadt sein“, sagte sie. Martin Stock blickt nach der gelungenen Premiere schon auf den nächsten Stammtisch voraus. Er will einen bekannten Zukunftsforscher nach Wildau einladen. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht.

Von Frank Pawlowski