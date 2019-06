So lernen Kinder die Welt der Bienen kennen

Wildau Wildau - So lernen Kinder die Welt der Bienen kennen Imker zeigen Kindern in Wildau die Welt der Bienen. Ein Projekt mit einer Kita soll sogar mehrere Jahre dauern. Bald werden sie den ersten Honig ernten.

Kinder in Schutzanzügen schauen gebannt auf einen Bienenstock. Die Imker waren einer Einladung der Kita Zwergenland gefolgt. Das mehrjährige Bienen-Projekt findet in der Kita am Markt statt. Quelle: Privat