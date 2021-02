Wildau

Diese Premiere ging schief. Erstmals sollte am 8. Februar der Bildungsausschuss der Wildauer Stadtrates „hybrid“ tagen. Das bedeutet, einige Teilnehmer sind vor Ort anwesend, andere werden online zugeschaltet. Doch Ausschussvorsitzender Frank Nerlich (BfW/Grüne) brach die Sitzung ab, bevor sie begonnen hatte. Es gab technische Probleme.

Eigentlich wollte Nerlich eine komplette Videositzung durchführen. Als erster Ausschussvorsitzender machte er von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch, die es wegen der Corona-Pandemie gibt. Doch einige Ausschussmitglieder wollten lieber persönlich an der Sitzung teilnehmen. So fand der Ausschuss als Präsenz- und Onlinesitzung statt.

Kein Ton und Bild

Doch laut Nerlich konnten die Online-Teilnehmer die Sitzungsteilnehmer im Saal nicht hören und sehen. Das technische Problem ließ sich auf die Schnelle nicht lösen. Nach Absprache mit anderen Ausschussmitgliedern brach der Vorsitzende deshalb die Sitzung ab.

Grund für die Panne war, dass die Mikrofone im Saal und die Saalkamera nicht mit dem Videosystem verbunden werden konnten. Auf MAZ-Anfrage teilte das Rathaus am Dienstag mit, dass der Fehler inzwischen behoben wurde. Die Saaltechnik lässt sich nun für die Online-Übertragung nutzen. Im Bauausschuss am Dienstagabend, der ebenfalls hybrid tagen soll, muss sich das gleich bewähren.

Zukunft des Familienladens

Für den Bildungsausschuss soll kurzfristig ein neuer Termin festgelegt werden. Ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung ist die Zukunft des Familienladens Seifenblase in der Karl-Marx-Straße. Die Stadt will ihren Zuschuss zu den Personalkosten streichen. Die zuständige Amtsleiterin und eine ehrenamtliche Helferin aus dem Familienladen sollen angehört werden. Der Bildungsausschuss gibt dann eine Empfehlung für die SVV ab, die am 23. Februar über den Antrag der Verwaltung entscheidet, den Personalkosten-Zuschuss einzustellen. Im Finanzausschuss vor einer Woche wurde das mit knapper Mehrheit abgelehnt.

Von Frank Pawlowski