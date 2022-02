Wildau

In Wildau werden in absehbarer Zeit wieder einmal Wohnungen gebaut – und zwar in großer Stückzahl. Wie der Bauträger Bonava mitteilt, hat das Unternehmen in diesen Tagen ein 16 Hektar großes Grundstück im Wohnpark Röthegrund I erworben. Auf einer bislang ungenutzten Fläche am Finkenschlag sollen ab dem kommenden Jahr mehr als 250 neue Wohnungen entstehen.

Konkret will Bonava die 250 Wohnungen auf acht Mehrfamilienhäuser verteilen. Mehr als die Hälfte dieser Wohnungen sollen Mietwohnungen werden. Der Rest werde als Eigentumswohnungen zum Kauf angeboten, heißt es in der Mitteilung. Bis zum Verkaufsstart seien noch viele offene Fragen zu klären. „Klar ist allerdings, dass wir hier ein sehr grünes und energieeffizientes Quartier schaffen werden. Wir gehen jetzt in die Abstimmungen mit der Stadt und hoffen, dass wir im kommenden Jahr mit dem Bau beginnen können“, wird Bonava-Projektleiter Julian Dominitzki in der Mitteilung zitiert.

In Wildau fehlt bezahlbarer Wohnraum

Als Zielgruppe für die Wohnungen nennt das Unternehmen sowohl Studenten als auch Familien. „Wildau ist dank der hervorragenden Verkehrsanbindung schon heute ein beliebter Wohnort und wird in kommenden Jahren weiter an Attraktivität gewinnen. Dazu wollen auch wir mit unserem Quartier beitragen und ein Zuhause für alle Altersgruppen schaffen. Studierende sollen sich hier ebenso wohlfühlen wie Paare und Familien“, heißt es.

Tatsächlich fehlt in Wildau wie auch in den anderen Gemeinden im Norden von Dahme-Spreewald bezahlbarer Wohnraum. Allerdings sind zuletzt auch die Grundstücks- und Baupreise so stark angestiegen, dass Neubaumieten zuletzt kaum mehr unter 14 Euro pro Quadratmeter angeboten wurden. Wie hoch die Mieten der Wohnungen im Röthegrund sein sollen, teilte das Unternehmen nicht mit.

Bonava baut neben Wildau auch in Schönefeld und Bestensee

Bonava hat aber zumindest Erfahrung in der Region. Der Projektentwickler mit Hauptsitz in Fürstenwalde ist seit Jahren im Landkreis aktiv. Allein in Schönefeld errichtet das deutsch-schwedische Unternehmen derzeit ein Quartier mit rund 1000 Wohnungen und Häusern. Weitere Bonava-Baustellen finden sich zudem in Schulzendorf und Bestensee. Auch in Zossen baut das Unternehmen.

Die Stadt Wildau hat sich eigentlich ein Moratorium für neue Bauprojekte auferlegt: Die Stadt genehmigt vorläufig keine neuen Wohngebiete mehr, um das Einwohnerwachstum zu begrenzen. Deshalb kam es zuletzt unter anderem zu einem Konflikt mit dem Unternehmen Bauwert, das ein geplantes Wohngebiet aktuell nicht realisieren kann.

Das Bonava-Projekt im Röthegrund I ist davon aber nicht betroffen, weil für das Grundstück längst Baurecht bestand. Die Bebauungspläne wurden bereits vor Jahren verabschiedet. Der Zuzug ist aus den 250 Wohnungen ist schon in alle Entwicklungsszenarien der Stadt einberechnet.

Von Oliver Fischer