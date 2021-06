Wildau

Zur Entwicklung von Wildau soll es Einwohnerbefragungen geben. Wie genau sie aussehen, ist noch offen. Aber die Stadtpolitiker sind sich einig, dass die Wildauer bei wichtigen Projekten ein Wörtchen mitreden sollen. Zum Beispiel über die Zukunft des Dahme-Nordufers zwischen der Freiheitstraße und dem Nachbarort Zeuthen.

Aber auch zur Umgebung des Stichkanals in der Schwartzkopff-Siedlung oder zum früheren Meyer-Beck-Gelände neben der Grundschule könnten die Wildauer befragt werden. Darüber wurde am Montagabend im Stadtentwicklungsausschuss gesprochen.

Erst Informationen

Zuvor soll es aber ausführliche Informationen zu den Vorhaben geben. Doch die sind im Moment noch rar. Die Stadtverordneten verständigen sich gerade, wohin die Reise für Wildau überhaupt gehen soll. Die Diskussion ist nicht neu, der Stadtrat debattiert schon seit Jahren darüber ohne greifbares Ergebnis. Soll Wildau Schlafstadt, Gartenstadt oder Boomtown werden? Oder ein bisschen von allem?

Welchen Weg die Stadtpolitiker bevorzugen, zeichnet sich ab. Ein unbegrenztes Wachstum soll es nach ihrem Willen nicht geben. In diesem Punkt ist man sich im Ausschuss einig, und auch im Stadtrat ist das Konsens. Zuletzt wurde deshalb sogar beschlossen, vorerst kein neues Baurecht für Wohngebiete mehr zu schaffen. 10.400 Menschen leben derzeit in Wildau, höchstens 14.000 sollen es 2030 sein. Wenn geplante Bauvorhaben umgesetzt und bestehendes Baurecht genutzt wird, ist diese Zahl fast schon erreicht.

Der Stichkanal mit Aldi und der Bibliothek hinter der Brücke. Vor der Brücke ist ein unbefestigter Parkplatz. Das Gebiet soll gemeinsam entwickelt werden. Quelle: Frank Pawlowski

Eine Studie zur Stadtentwicklung kommt zu dem Ergebnis, das die Stadt mit der neuen Kita am Hasenwäldchen, die derzeit gebaut wird, und der bevorstehenden Erweiterung der Grundschule für einen solchen Bevölkerungszuwachs gewappnet sei, weitere Investitionen wären nicht nötig. Die Studie soll demnächst veröffentlicht werden. Zwei Szenarien mit Einwohnerzahlen von 15.000 und 16.000 werden ebenfalls dargestellt. In beiden Fällen müssten zwischen knapp fünf und 22 Millionen Euro investiert werden für zusätzliche Kita-Plätze oder gar eine neue Grundschule.

Zu teuer für die Stadt

Schon aus Kostengründen komme das für Wildau nicht in Frage, wie Ausschussvorsitzender Thomas Wilde (SPD-Fraktion) sagte. Allein der Kita-Neubau und die Schulerweiterung schlagen mit 40 Millionen Euro zu Buche. Die Stadt muss sich das Geld leihen und wird es lange zurückzahlen müssen. „Weitere Projekte in dieser Größenordnung sind nicht machbar. Bei der Entwicklung der Einwohnerzahl sind uns dadurch enge Grenzen gesetzt“, sagte Wilde.

Die Pläne für die Wohnbebauung am Dahme-Nordufer in Wildau sollen im Spätsommer auf einer Einwohnerversammlung vorgestellt werden. Anschließend werden die Wildauer befragt, ob sie eine solche Bebauung dort wollen. Quelle: Bauwert AG

Er warb dafür, zuerst innerstädtische Flächen wie am Stichkanal und auf dem ehemaligen AWU-Gelände sowie das brachliegende Meyer-Beck-Gelände zu entwickeln. Handel, stilles Gewerbe und soziale Räume sollen vor allem angesiedelt werden, möglich seien auch einige Wohnungen.

Streitfall Dahme-Nordufer

Die beabsichtigte Bebauung des Dahme-Nordufers sprengt nach Ansicht von Stadtpolitikern den selbst gesetzten Rahmen. Die Bauwert AG aus Berlin will dort rund 650 Wohnungen bauen. Die Stadt rechnet damit, dass hier einmal 1700 Menschen wohnen werden. Die Aufstellung eines B-Planes wurde gestoppt. Der Investor sollte ein überarbeitetes Projekt auf einer Einwohnerversammlung vorstellen, doch dazu kam es wegen der Corona-Pandemie bisher nicht.

Ausschussvorsitzender Thomas Wilde (r.) spricht mit einem Besucher kurz vor der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Montagabend. Quelle: Frank Pawlowski

Nun könnte die Versammlung im August oder September stattfinden, wie Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) im Ausschuss sagte. Anschließend würde eine Bürgerbefragung dazu stattfinden. Welchen Einfluss das auf eine Entscheidung des Stadtrates hat, ist noch nicht klar. Im Ausschuss war wiederholt von der „Einbeziehung der Einwohner“ die Rede. Das letzte Wort hätten ohnehin die Stadtpolitiker, weil sie einem Verkauf der Fläche durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wiwo an einen Investor zustimmen müssten.

Für das Dahme-Nordufer gibt es aber wohl auch andere Interessenten, im Ausschuss fiel der Name des Max-Planck-Instituts.

Generell für den Wohnungsbau in Wildau wünschte sich Katrin Rudolph (Linke), dass mehr an junge Familie gedacht wird. „Wildau muss auch attraktiv für junge Menschen sein“, sagte sie. Frank Vulpius (BfW/Grüne) forderte, bei der Stadtentwicklung nicht nur auf die Einwohnerzahlen zu schauen. „Die Bürger interessiert am meisten, wie die Lebensqualität entwickelt wird. Das ist für sie das A und O.“

Von Frank Pawlowski