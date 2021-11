Wildau

Um 16 Uhr öffnete Wildaus Wahlleiterin Simone Hein am Montagnachmittag die Eingangstür des Rathauses. Zwei Vertreter der Bürgerinitiative übergaben ihr die Unterschriftenlisten des Bürgerbegehrens zur Abwahl von Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD). Es war ein sehr dicker Aktenordner.

2788 Unterschriften wurden gesammelt

2788 Unterschriften wurden gesammelt. Das ist deutlich mehr als die Mindestzahl von 2114 Stimmen, die zur Anerkennung des Bürgerbegehrens erforderlich gewesen wären. Die Zahl wurde kurz vor der Übergabe noch nach oben korrigiert, weil ein Wildauer im aller letzten Moment noch zwei Listen abgab. Er kam am Nachmittag zum Rathaus geeilt.

Die BI ist mit dem Ergebnis hochzufrieden und sieht ihre Forderung nach einem Abwahlverfahren gegen Bürgermeisterin Homuth bestätigt. Aber die Unterschriftensammlung war viel mehr als das, wie Sprecherin Christine Stüber-Errath sagte. „Wir haben einen großen Bürgerdialog in Gang gebracht, den die Wildauer von der Bürgermeisterin erwartet hätten. Wir erfuhren, was die Menschen ärgert und was sie sich wünschen.“

Wahlleiterin muss die Listen prüfen

Die Wahlleiterin muss nun prüfen, ob die Unterschriften korrekt sind. So durften nur wahlberechtigte Wildauer unterschreiben. Laut Gesetz muss das Ergebnis „unverzüglich“ ermittelt werden, ein konkrete Frist ist aber nicht vorgegeben. Die BI rechnet damit, dass die Prüfung ein bis zwei Wochen dauern wird. Die Stadtverordneten entscheiden, ob das Bürgerbegehren zustande gekommen ist oder nicht.

Übergabe der Unterschriften, die Zahl wurde noch nach oben korrigiert. Quelle: Frank Pawlowski

Vor der Übergabe der Unterschriften am Montag berichteten BI-Vertreter von vielen Gesprächen mit Wildauern. „Wenn man sie fragte, warum sie unterschrieben haben, waren sie oft sehr redselig“, sagte Ronni Krcycan von der Initiative. Bernd Pohl sagte, dass bei der Sammlung der Unterschriften viel Aufklärungsarbeit geleistet worden sei, zum Beispiel zur Erweiterung der Grundschule oder zum Kita-Neubau am Hasenwäldchen.

BI veröffentlicht Kritik und Wünsche der Wildauer auf ihrer Internetseite

Die BI will die Hinweise der Wildauer auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Christine Stüber-Errath zeigte sich enttäuscht, dass viele Stadtverordnete nicht die Gelegenheit nutzten, sich an den Infoständen die Meinungen der Einwohner anzuhören. „Leider haben sie das nicht getan.“ Nur Stadtverordnete der Linken und von BfW/Grünen seien mit vor Ort gewesen. Diese beiden Fraktionen unterstützen das Abwahlverfahren gegen die Bürgermeisterin. SPD und CDU/FDP haben im Stadtrat die Mehrheit.

Christine Stüber-Errath und Ronni Krcycan wurden von der Wahlleiterin noch mit ins Rathaus gebeten. Sie liefen mit ihr über den Flur in ein Büro. Die BI hatten zu einem Fototermin kurz vor der Übergabe zwei Aufsteller mitgebracht. „Zurück zu Entscheidungen für uns mit uns Bürgern“, war unter anderem darauf zu lesen.

Die Unterschriftensammlung startete am 29. Oktober. Die Initiatoren hatten vier Wochen dafür Zeit. Wenn die SVV feststellt, dass das Bürgerbegehren zulässig ist, muss binnen zwei Monaten ein Bürgerentscheid zur Abwahl der Bürgermeisterin durchgeführt werden. Ihre Kritiker werfen ihr eine schlechte Amtsführung vor und haben nach Bestechlichkeitsvorwürfen kein Vertrauen in sie.

Von Frank Pawlowski