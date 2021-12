Wildau

Die Überprüfung des Bürgerbegehrens zur Abwahl von Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) dauert an und wird in diesem Jahr nicht mehr abgeschlossen werden. Das sagte Wahlleiterin Simone Hein am Montag auf eine Anfrage der MAZ.

Wahlleiterin prüft Unterschriften des Wildauer Bürgerbegehrens

Die Wahlleiterin prüft, ob die Unterzeichner wahlberechtigte Wildauer sind und ob die nötige Zahl von Unterschriften vorliegt. Mindestes 2114 Wildauer mussten die Forderung des Bürgerbegehrens, ein Abwahlverfahren gegen die Bürgermeisterin einzuleiten, unterstützen. Das sind 25 Prozent der Wahlberechtigten.

Nach Angaben der Bürgerinitiative für Demokratie und Transparenz in Wildau, die die Unterschriftensammlung in die Wege geleitet hat, ist das Quorum mit 2788 Unterschriften oder 31 Prozent der wahlberechtigten Wildauer weit übertroffen worden. Die Unterschriften wurden am 29. November an die Wahlleiterin übergeben.

Wir lassen uns nicht mundtot machen: Christine Stüber-Errath von der BI Wildau zeigt, was sie von der jüngsten Aufforderung eines Anwalts hält. Quelle: Privat

Einen Termin für die Bekanntgabe eines offiziellen Ergebnisses wollte die Wahlleiterin nicht nennen. „Das kann ich noch nicht sagen, es sind noch etliche Seiten abzuarbeiten“, sagte Simone Hein. Ein Großteil der Unterschriften sei geprüft.

Das Ergebnis des Bürgerbegehrens teilt sie der Stadtverordnetenversammlung mit. Die SVV entscheidet, ob das Bürgerbegehren gültig ist. In dem Fall muss binnen zwei Monaten nach dem Beschluss ein Bürgerentscheid zur Abwahl der Bürgermeisterin stattfinden.

Wildauer BI bekam Post vom Anwalt zu Wildorado-Aussage

Die Initiatoren des Abwahlverfahren berichten unterdessen von Drohungen durch Rechtsanwälte, die auf das nach Überzeugung der BI erfolgreiche Bürgerbegehren erfolgten. Konkret geht es um einen Satz zum Sport- und Freizeitzentrum Wildorado im Informationsblatt der Initiative, mit dem das Abwahlbegehren begründet wird.

Bürgerinitiative will Unterlassungserklärung nicht abgeben

Dort heißt es, im Wildorado seien sogar Betriebsräte gekündigt worden. Außerdem beanstanden die Anwälte eine Aussage über angebliche Einschüchterungsversuche von Mitarbeitern im Rathaus und in städtischen Betrieben. Die BI wurde von einem Rechtsanwalt im Auftrag der Betreibergesellschaft des Wildorados aufgefordert, diese Aussagen von der Internetseite zu entfernen und nicht zu wiederholen. 6000 Euro Strafe seien angedroht worden.

Bis zum 17. Dezember sollte die BI eine sogenannte Unterlassungserklärung abgeben und den Interneteintrag löschen. Das ist nicht geschehen. „Wir werden diese Erklärung nicht abgeben“, sagte der juristische Berater der BI, René Schuboth, der MAZ. Einer möglichen Klage des Wildorados sieht er gelassen entgegen, er bezweifelt den Erfolg.

BI Wildau: Wir lassen uns nicht mundtot machen

Die BI selbst hat empört auf die Aufforderung des Wildorados reagiert. „Wir lassen uns aber nicht mundtot machen. Alle Aussagen in unserem Flyer können wir belegen und wir sind der Meinung, dass die Bürgerinnen und Bürger von Wildau darüber informiert sein sollten“, teilte die Initiative mit. Das Anwaltsschreiben wird als Reaktion auf die von der BI öffentlich gemachten Mobbingvorwürfe von Wildorado-Betriebsratsmitgliedern gewertet. „Damit wird genau das bewiesen, was wir anprangern: Menschen werden eingeschüchtert, wenn sie ihre Meinung sagen.“

Wildorado-Chefin: Falsche Behauptungen müssen zurückgenommen werden

Wildorado-Geschäftsführerin Nancy Dahlke betont hingegen, die BI habe falsche Behauptungen aufgestellt, die zurückgenommen werden müssten. Es seien keine Betriebsratsmitglieder gekündigt worden. Ein Gespräch, um das sie die BI zuvor gebeten habe, sei ihr verwehrt worden. Deshalb habe sie schließlich den Anwalt eingeschaltet. „Das war das äußerste Mittel, ich habe alles versucht, einen anderen Weg einzuschlagen“, sagte sie der MAZ.

Sie sei weiter „sehr gesprächsbereit, sagte sie. „Wenn damit die Unstimmigkeiten ausgeräumt werden, kann man sich ein Verfahren sparen. Aber das geht nur in Gesprächen.“ Die Wildorado-Chefin beklagte erneut den Rufschaden für das Unternehmen. „Was da verbreitet wird, spiegelt nicht die Realität im Wildorado wider.“ So hatte hatte es zuletzt auch der Betriebsratsvorsitzende erklärt.

Von Frank Pawlowski