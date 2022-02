Wildau

Nach gut einer halben Stunde war die Sondersitzung der Wildauer Stadtverordneten am Dienstagabend beendet. Dafür, dass zwei denkwürdige Beschlüsse gefasst wurden, ging es dann doch unerwartet schnell. Die Gültigkeit des Wildauer Bürgerbegehren wurde bestätigt und der 3. April als Termin für den Bürgerentscheid zur Abwahl von Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) beschlossen. So ein Abwahlverfahren hat es in Wildau noch nicht gegeben.

Auch Angela Homuth stimmte für den Termin des Abwahl-Bürgerentscheids

Angela Homuth selbst stimmte beide Male mit Ja. Nach der Sonder-SVV verließ sie rasch und wortlos den Saal. In einem Nebenraum standen da noch Mitglieder der Bürgerinitiative für Demokratie und Toleranz beisammen, die die Abwahl ins Rollen gebracht haben. Sie hatten die Sitzung von dort aus auf der Leinwand verfolgt. Im Sitzungssaal waren keine Besucher erlaubt, so sahen es die Corona-Auflagen vor.

Abstimmung am 1. Februar im Wildauer Stadtrat. Quelle: Frank Pawlowski

BI-Sprecherin Christine Stüber-Errath wirkte fast noch ein bisschen perplex. „Das ist ein großer Moment für uns“, sagte sie direkt nach der Sitzung. Ihr Mitstreiter René Schuboth drückte es so auch: „Ich bin erleichtert und zufrieden.“ Mitglieder der Initiative hatten vor Sitzungsbeginn vor dem Volkshaus demonstriert. Sie hielten Plakate in die Höhe, auf einem stand „Ja zum Bürgerentscheid am 3. April 2022“.

Christine Stüber-Errath von der BI beklagt Verhalten einiger Stadtpolitiker von Wildau

Christine Stüber-Errath berichtete, dass einige Stadtverordnete grußlos an den Demonstranten vorbei ins Volkshaus gelaufen seien. Sie ärgerte sich darüber, dass die BI-Vertreter ignoriert wurden. „Das ist doch kein Benehmen.“

Bei dem Bürgerbegehren hatten 2788 Wildauer für ein Abwahlverfahren gestimmt, 2534 Unterschriften waren gültig, die erforderliche Mindestzahl wurde damit weit übertroffen. Amtlich ist das Ergebnis aber erst mit einem SVV-Beschluss, so schreibt es das Brandenburger Wahlgesetz vor. Der Beschluss war dann aber doch mehr als eine reine Formsache und das lag an der Begründung.

Beschluss für Abwahl-Bürgerentscheid mit Schelte für die BI

Das Bürgerbegehren wurde bestätigt, dessen Zustandekommen wird aber angezweifelt. Von „fehlerhaften Begründungen“ und „unwahren Vorhaltungen“ ist die Rede, außerdem sollen Unterschriften mit unlauteren Methoden gesammelt worden sei. Das Vorgehen der Initiatoren von der Bürgerinitiative wird kritisiert. Die Fraktionen von SPD und CDU/FDP brachten den Antrag gemeinsam ein, sie haben in der SVV die Mehrheit und unterstützen die Bürgermeisterin.

SPD-Stadtverordneter Manfred Sternagel beantragte in der Sitzung, diese Passagen zu streichen. Das wurde aber abgelehnt. Das Bürgerbegehren wurde mit der Schelte für die BI einstimmig bestätigt, nur Winfried Schenk (CDU) enthielt sich.

Mitglieder der BI demonstrierten vor Sitzungsbeginn am 1. Februar vor dem Wildauer Rathaus. Quelle: Frank Pawlowski

Linke und BfW/Grüne erklärten allerdings, dass sie die Teile der Beschlussbegründung ebenfalls „ausdrücklich ablehnen“, die die Aktivitäten der BI bewerten und die Begründung für das Bürgerbegehren als fehlerhaft darstellen. „Um aber dem Bürgerwillen Rechnung zu tragen und den Bürgerbescheid auf den Weg zu bringen, werden wir der Vorlage in dieser Form zustimmen“, sagte Fraktionschef Frank Vulpius (BfW/Grüne) für beide Fraktionen.

Kritik am Termin, aber es bleibt beim 3. April 2022

Am Termin für den Bürgerentscheid gab es in der SVV ebenfalls Kritik. Nach Ansicht von Frank Vulpius hätte er früher stattfinden müssen. Laut der stellvertretenden Wahlleiterin Heike Jordan liegt er aber in der gesetzlichen Frist. Der Bürgerentscheid findet am Sonntag, den 3. April 2022 statt. Wildauer stimmen über die Frage ab, ob Angela Homuth als Bürgermeisterin abgewählt werden soll der nicht.

Angela Homuth wurde im Mai 2019 für acht Jahre in Wildau zur Bürgermeisterin gewählt. Ihre Kritiker halten sie für ungeeignet im Amt, sie werfen ihr auch Fehlverhalten vor. Homuth selbst und ihre Unterstützer weisen das zurück und ziehen eine gute Bilanz der bisherigen Amtszeit.

Von Frank Pawlowski