Wildau

Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) will Themen, die auf der jüngsten Versammlung der neuen Bürgerinitiative für Demokratie und Toleranz angesprochen wurden, prüfen. Das hat sie nach der Versammlung angekündigt.

So würden der Zustand des Stichkanals, der künftige Standort des Bauhofs und auch die Situation des Sportcasino-Pächters „nun erneut geprüft“ werden, teilte sie mit. Homuth war am 23. April der Einladung der BI zur Versammlung gefolgt und hatte andere Termine dafür verschoben, wie sie weiter mitteilte. Sie habe sich die Probleme angehört und ihre Gesprächsbereitschaft wiederholt. Sie habe darum gebeten, mit konkreten Problemen „doch nun endlich auf sie zuzukommen, um Lösungen anzugehen“ erklärte sie.

Frage zum Stichkanal

Auf der Veranstaltung war sie unter anderem gefragt worden, warum die Sanierung des Stichkanals nicht durchgeführt worden sei und Fördergelder zurückgegeben wurden. Der Pächter des Sportcasinos äußerte die Sorge, dass es keine Zukunft für das Casino gebe. In einem Neubau des Funktionsgebäudes am Stadion sei kein Platz mehr dafür. Anwohner des Heidewegs hatten über die Belastungen durch benachbartes Gewerbe berichtet, unter anderem durch den Bauhof. Ein Umzug des Bauhofs in den Heideweg war nach Protesten der Anwohner von der Stadt verworfen worden.

Die neue Bürgerinitiative strebt ein Abwahlverfahren gegen die Bürgermeisterin an. Gleichzeitig fordert sie, die Wildauer in Entscheidungen der Stadtpolitik besser einzubeziehen. Ein Dialog auf Augenhöhe mit der Verwaltung wurde ebenfalls angemahnt. Nach Ansicht der Initiatoren könne es so wie bisher in Wildau nicht weitergehen.

Von Frank Pawlowski