Wildau

„Ich empfinde das als sehr provokativ“, sagt Christine Stüber-Errath über die Stellungnahme von Angela Homuth (SPD), in der diese sich auf die Gründung der Bürgerinitiative für Demokratie und Transparenz bezieht (MAZ berichtete).

Gemeinsam mit dem ehemaligen Präsidenten der Technischen Hochschule Wildau, László Ungvári, und Thomas Kuhn setzte sie sich für die Gründung der Bürgerinitiative ein, deren Ziel es ist die Kommunalpolitik der Stadt kritisch zu beobachten und die Strukturen für die Anwohner Wildaus durchschaubarer zu machen.

Viele Fragen seien offen, die aus Sicht der Beteiligten Klärung benötigen. Bereits zuvor hatte Christine Stüber-Errath die Arbeit der Bürgermeisterin kritisiert. Sie machte ihre Entrüstung über den Wegfall der Personalkosten für das soziale Projekt „Seifenblase“ öffentlich deutlich und forderte von Landrat Stephan Loge die Suspendierung von Angela Homuth.

Diese unterstellte in der letzten Rathaus-Info, dass die Initiative womöglich von der Fraktion Die Linke vorangetrieben worden sei, allen voran durch den Fraktionsvorsitzenden Heinz Hillebrand.

Kommunalaufsicht wurde eingeschaltet

Dieser hat nun die Kommunalaufsicht Dahme-Spreewald eingeschaltet, die prüfen soll, ob die Veröffentlichung Homuths persönliche Einschätzung und die Ausgaben für die Rathaus-Info, die an viele Wildauer Haushalte in der vergangenen Woche verteilt wurde, rechtens sei. Denn für die Verwaltung gelte das Neutralitätsgebot.

Auf MAZ-Anfrage erklärt Pressesprecher Bernhard Schulz, dass die Kommunalaufsicht den Fall derzeit prüfe und näheres dazu noch nicht vorliege. Heinz Hillebrand selbst riet der Bürgermeisterin dazu, ihre Politik zu überdenken. Auch Christine Stüber-Errath findet klare Worte. „Die Kritik, die wir üben, muss sie aushalten und sich ihr stellen als Bürgermeisterin“, so die ehemalige Eiskunstlaufweltmeisterin.

Eiskunstläuferin Christine Stüber-Errath wünscht sich von Angela Homuth mehr Bürgernähe. Quelle: Knut Hagedorn

Für sie und die Bürgerinitiative sei es nun wichtig, mit Angela Homuth auf Augenhöhe kommunizieren zu können.

Auch die Bürgermeisterin möchte mit den Initiatoren ins Gespräch kommen, wie sie gegenüber MAZ erklärt, um die Wogen zu glätten. „Ich begrüße so viel Bürgerengagement immer“, so Angela Homuth. Dennoch weist sie die Anschuldigungen von sich. „Ich lebe mein ganzes Leben in Wildau“, erklärt die Bürgermeisterin. „Die Stadt und das Wohl der Menschen liegt mir am Herzen.“ Egal, ob beim Einkaufen oder beim Spazieren mit ihren Hunden, sie komme regelmäßig mit den Anwohnern ins Gespräch, die ihr Rückhalt geben.

Kritik trifft die Bürgermeisterin

Die Kritik der letzten Wochen gehe nicht spurlos an ihr vorüber. „Es ist nicht so leicht, damit umzugehen, wenn man so angegangen wird“, sagt Homuth weiter. Sie betont, dass man durch die Stadtverordnetenversammlung (SVV), die Homepage und einen Facebook-Auftritt bereits die Transparenz wahre und man für die technischen Voraussetzungen einer Übertragung der SVV gesorgt habe – doch nicht alle Stadtverordneten seien damit einverstanden.

Wegen der Korruptionsvorwürfe gegen sie zu pausieren, steht für die Bürgermeisterin nicht zur Debatte. „Dann hätte das der Landrat getan, wenn es zwingende Gründe dafür gäbe“, so Angela Homuth. Zudem habe sie immer nach Lösungen für das Projekt „Seifenblase“ gesucht, wie sie sagt. Man habe sich nun darauf einigen können, dass Wildau die Mietkosten übernehmen wird.

Der Vorwurf, dass ihr Führungsstil autoritär sei und Verwaltungsangestellte vor ihr Angst hätten, ist für die Bürgermeisterin nicht nachvollziehbar. „Ich kenne keinen Mitarbeiter, der vor mir Angst hat“, so Homuth. Sie pflege ein gutes Verhältnis zu ihnen und hoffe, dass ein Gespräch mit der Bürgerinitiative dafür sorgen könne, dass sich die Lage beruhigt. „Dann kann ich mich anderen Dingen widmen, die meine komplette Aufmerksamkeit benötigen, denn das Ganze kostet mich Zeit und Nerven.“

Von Joice Nkaigwa