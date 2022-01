Wildau

Noch vor Mitternacht wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstag in die Straße Wildbahn zu einem Bungalowbrand in Wildau gerufen. Das aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochene Feuer drohte, auf angrenzende Wohngrundstücke überzugreifen.

Das konnte aber verhindert werden. Am Brandort wurden Kriminaltechniker eingesetzt. Personen oder weitere Sachwerte kamen nicht zu Schaden.

Von MAZonline