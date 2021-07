Wildau

Die frisch gebackenen Kuchen stehen bereit, auf den Tischen sind Zuckerstreuer und Kerzen drapiert und all die schönen Kleinigkeiten im Vintage-Café haben schon ihr Plätzchen gefunden. An diesem Samstag eröffnet das Café 21 in Wildau offiziell, bereits am Freitag konnten es Interessierte bei Kaffee, Kuchen und Weißbierbowle in Augenschein nehmen. Es befindet sich in direkter Nachbarschaft der Technischen Hochschule in Halle 21, der ehemaligen Kurbelwelle.

Von Aufregung ist bei Besitzerin Kristin Leonhardt nichts zu merken. Die 35-Jährige freut sich, das ihr Traum vom eigenen Lokal nun in dem großzügigen Raum Wirklichkeit wird. „Wir haben hier einen kleinen Schatz, mit dem man viel machen kann. Dieser Standort hat Potenzial.“

Internationale Frühstücksgerichte

Mit einer bunten Frühstückskarte wollen sie und ihre Schwester Doreen die Gäste locken. Mit einem türkischen, mexikanischen oder französischen Frühstück kann man dann auf Geschmacksreise gehen. Und so stehen neben Frühstücksklassikern auch Eier-Benedikt, Avocadostullen und hausgemachtes Granola mit griechischem Joghurt auf der Karte. „Am Sonntag kann man schon das erste Mal bei uns frühstücken“, sagt Kristin Leonhardt. Und auch zur Mittagszeit werden frische und selbst zubereitet Gerichte serviert. Montags bis freitags gibt es ein wechselndes vegetarisches Gericht – wahlweise mit Fleisch, erklärt die Gastronomin, die mit ihrer Schwester auch die „Coffee Queen“ auf dem S-Bahnsteig in Wildau betreibt. Selbstgebackene Kuchen und Torten gehören ebenso zum Angebot wie belegte Stullen und Schnitzelbrötchen.

Rund 50 Sitzplätze, verteilt auf stilvolle Holzstühle und Polstersessel, ein nostalgisches Sofa und eine meterlange, smaragdgrün bezogene Sitzbank, bietet das neue Lokal der Leonhardt-Schwestern. Vintage-Tischchen, kleine Kommoden und Regale verleihen dem Raum Gemütlichkeit, ein besonderes Highlight: eine 2,5 Meter hohe Uhr, die an der Wand tickt. Gebaut und entworfen hat sie der Vater der Café-Betreiberinnen.

Für das Café hat Kristin Leonhardt noch reichlich Ideen – zum Beispiel eine Kinderspielecke. Einmal pro Woche macht sie in ihrem Lokal außerdem Platz für die Marktschwärmer Wildau. Donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr findet dann die Ausgabe regionaler Produkte von Landwirten und Erzeugern aus der Umgebung statt, die die Marktschwärmer-Mitglieder vorab im Internet bestellt haben. Patrick Grabasch freut sich über die Kooperation mit dem Café 21. Damit hat der Online-Bauernmarkt wieder ein festes Domizil, nachdem es Zwischenstopps im Volkshaus und der Villa am See gab.

Marktschwärmerei Wildau feiert fünfjähriges Bestehen

Seit fünf Jahren gibt es die Marktschwärmer mittlerweile in Wildau, rund 20 Erzeuger aus Dahme-Spreewald und den Nachbarregionen bieten derzeit dort ihre Produkte an. Während der Corona-Monate merkte Patrick Grabasch einen deutlichen Zulauf. Gutes Essen spielt bei vielen seit der Pandemie eine größere Rolle. „Transparenz, Ehrlichkeit im Umgang mit Lebensmitteln ist das A und O, man ist was man isst. Es ist kein Wunder das wir auch viele Lebensmittelallergiker als Stammkunden haben, die die Verarbeitungsweisen der Industrie nicht mehr vertragen“, so Grabasch.

Er hofft, dass mit dem neuen Standort in Halle 21 ein Grundgedanke der Marktschwärmer wieder mehr gelebt werden kann: Mit den Bauern ins Gespräch kommen und einander kennenlernen. In Kooperation mit dem Café 21 soll es auch kulinarische Verkostungen und Workshops geben.

Kristin Leonhardt will den Kontakt zu den Landwirten auch selbst nutzen und Produkte der Marktschwärmer für ihre Küche nutzen und auf die Karte bringen.

Von Nadine Pensold