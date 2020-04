Chef des städtischen Wohnungsunternehmens vor dem Rauswurf

Wildau

Der Geschäftsführer der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Wiwo, Frank Kerber, steht offenbar kurz vor dem Rauswurf. Stadtverordnete der Linken und von BfW/Grüne teilten mit, sie hätten wegen der geplanten Kündigung des Wiwo-Chefs eine Sondersitzung des Stadtrates beantragt. Sie findet am 23. April im großen Saal des Volkshauses statt, Beginn ist um 18.30 Uhr.

Antrag zur Wiwo

Die acht Stadtverordneten wollen Kerbers sofortigen Rauswurf verhindern. Laut einem Beschlussantrag, den sie gemeinsam einreichen, sollen Entscheidungen zur Wiwo nur noch mit Zustimmung der SVV erfolgen können. Der Fraktionschef der Linken, Heinz Hillebrand, ist einer der Initiatoren. Er ist gegen Kerbers sofortige Entlassung. „Es sollte eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, am besten, nachdem die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neuruppin abgeschlossen sind“, sagte er am Mittwoch der MAZ.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) und ihren Stellvertreter wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit einem geplanten Grundstücksverkauf. Der Wiwo-Chef hatte sich gegen den Verkauf ausgesprochen. Heinz Hillebrand findet es merkwürdig, dass sich die Stadt jetzt so schnell von Kerber trennen will. Die Gründe dafür sind unbekannt. Ein Rechtsanwalt der Stadt sprach zuletzt von Hinweisen auf mögliche Pflichtverstöße, die geprüft würden. Ein Wiwo-Anwalt nannte das Vorgehen der Stadt einen „Ganovenstreich“.

Personalie kein Thema in der SVV

Der SVV-Vorsitzende Ronny Richter (parteilos, SPD-Liste) sagte am Mittwoch der MAZ, die Personalie des Wiwo-Chefs stehe am Donnerstag nicht auf der Tagesordnung. Aufgenommen worden sei der Beschlussantrag zu künftigen Wiwo-Entscheidungen durch die SVV sowie die ebenfalls von den acht Stadtverordneten geforderten Informationen zum Kita-Neubau am Hasenwäldchen und zu den bisherigen Kosten der juristischen Auseinandersetzung zwischen der Stadt und der Wiwo.

Kita-Neubau geht nicht weiter

Der Stadt hatte die Wiwo mit dem Kita-Neubau am Hasenwäldchen beauftragt. Im Januar wurden die Bauarbeiten überraschend gestoppt, weil die Aufträge nicht öffentlich ausgeschrieben worden seien. Die SVV beschloss daraufhin, dass die Stadt und ihre Wohnungsgesellschaft rasch klären, wie der Bau fortgesetzt werden kann. Die Stadtverordneten würden die Wiwo gerne weiter als Bauherren sehen. Doch bisher gibt es keine Einigung. Kämmerer Marc Anders hat deshalb die zehn Millionen Euro Baukosten vorsorglich in den Stadthaushalt eingestellt.

Die Sitzung im Volkshaus ist öffentlich, es gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie. Wegen der Abstandsregeln ist im Saal nur Platz für zwölf Besucher.

