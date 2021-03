Wildau

Erneut werden in Wildau Stimmen gegen Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) laut – allen voran die der ehemaligen Eiskunstlauf-Weltmeisterin Christine Stüber-Errath. In einem offenen Brief an Landrat Stephan Loge (SPD) fordert die Wahl-Wildauerin die Suspendierung der Bürgermeisterin. Dabei geht es nicht nur um die Bestechungsvorwürfe, die derzeit im Raum stehen, auch ihr soziales Handeln wird von Stüber-Errath und anderen in Frage gestellt. Vor allem der Beschluss zum Familienladen „Seifenblase“ hatte bei vielen für Unmut gesorgt (MAZ berichtete).

Christine Stüber-Errath macht vor allem diese Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) fassungslos. Die SVV beschloss am 23. Februar die jährliche Förderung von 5800 Euro für die „Seifenblase“ ab dem 1. März zu streichen.

Das soziale Projekt bietet seit 2014 verschiedenste Angebote für Familien an, unter anderem ein Eltern-Kind-Café und eine Krabbelgruppe. Die Mitarbeiterin der „Seifenblase“, die sich in Teilzeit um die Organisation kümmert, wurde neben der Stadt auch vom Landkreis Dahme-Spreewald zu gleichen Teilen finanziert.

Nachdem diese Förderung fehlt, bleibt fraglich, wie es mit dem Familienladen – und für die Mitarbeiterin – weitergehen wird. Christine Stüber-Errath wirft Angela Homuth daher in ihrem offenen Brief soziale Kälte und „unvorstellbare Herzlosigkeit“ vor, seit Amtsbeginn lege die Bürgermeisterin diese an den Tag. Deswegen fordert Stüber-Errath ihre Suspendierung.

„Wir BürgerInnen von Wildau stellen erschüttert fest, mit welcher Instinktlosigkeit Frau Homuth ihr Amt führt“, heißt es in dem Schreiben von Christine Stüber-Errath. „Wir fragen uns, ob sie absichtlich mit dieser unverschämten Härte, wie zum Beispiel in der Diskussion während der SVV am 23.02.2021 vorgeht, oder ob das ihrer Unverfrorenheit geschuldet ist.“

Vorwurf: Antrag ohne konstruktive Diskussion durchgeboxt

Die Wahl-Wildauerin schreibt weiter, dass die Bürgermeisterin die Beschlussvorlage mit fadenscheinigen Argumenten in der SVV durchgeboxt habe, ohne eine konstruktive, fraktionsübergreifende Diskussion in Gang zu bringen.

Auf MAZ-Anfrage erklärte Angela Homuth, dass sie sich an gesetzliche Regelungen gehalten und diese umgesetzt habe. So sei die Beschlussvorlage zuvor im Finanz-, Bildungs- und Hauptausschuss diskurriert worden, bevor die Entscheidung in der SVV im Februar gefallen ist. Da es keine vertragliche Vereinbarung für die Förderung des Familienladens und auch keinen bestehenden dafür Beschluss gegeben habe, habe man sich dem Thema angenommen.

Mit dem Trägerverein des Projektes, dem KJV, habe die Verwaltung vor zwei Sitzungen ausführliche Gespräche geführt, um gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, wie Homuth weiter erklärt. Dabei hätte es mehrere Angebote seitens der Stadt gegeben. „Zum Beispiel die Betreuung durch eine bei der Stadt angestellte Mitarbeiterin, die für den Familientreff Kleeblatt zuständig ist, die Räumlichkeiten des Familientreffs Kleeblatt sowie die komplette Übernahme der Mietkosten“, so die Bürgermeisterin.

Die ehemalige Eiskunstlauf-Weltmeisterin Christine Stüber-Errath ist unzufrieden mit der Arbeit von Angela Homuth. Quelle: Enrico Kugler

Zudem habe die SVV beschlossen, das Projekt für vorerst vier Monate mit 400 Euro monatlich zu unterstützen, damit man bei dem Projekt die finanziellen Verhältnisse ordnen könne. „Ihre Aussage, nun alles nach Recht und Gesetz zu vollziehen, ist keine Begründung und eine böse Unterstellung gegen Dritte“, setzt Christine Stüber-Errath dagegen. „Politiker haben zum Wohle aller zu entscheiden“, sagte sie gegenüber MAZ.

Die Einbringung des Beschlusses inmitten der Corona-Krise, in der viele von Arbeitslosigkeit und finanziellen Schwierigkeiten betroffen seien, sei aus ihrer Sicht einfach nicht sozial gewesen. „Wir müssen uns doch solidarisch verhalten“, so ihr Appell. Aus der Bevölkerung würde sie dabei viel Unterstützung erfahren, was ihr Kraft gebe.

Laut Angela Homuth habe die Stadt Wildau das jedoch sehr wohl solidarisch verhalten, etwa durch eine Soforthilfe von 100 000 Euro, die Erlassung der Kita- und Hortgebühren, kostenloses Mittagessen für sozialschwache Familien und kostenlose Corona-Tests für Erzieher und Verwaltungsmitarbeiter. „Da ich viel in der Stadt unterwegs und auch ansprechbar bin, bekomme ich hauptsächlich viel positives Feedback“, so Homuth.

Kritik an Homuth bereits im vergangenen Jahr

Den Eindruck hat Christine Stüber-Errath jedoch nicht. Bereits im Sommer letzten Jahres machten viele Bürgerinnen und Bürger ihren Unmut über Angela Homuth Luft. So demonstrierten 200 Menschen auf dem Platz in der Neuen Mitte, nachdem der langjährige Chef der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Frank Kerber, Ende April fristlos entlassen wurde.

Demonstranten bei der Kundgebung gegen die Politik von Bürgermeisterin Angela Homuth in Wildau im Juni 2020. Quelle: Josefine Sack

Nachdem nun die Staatsanwaltschaft Neuruppin Anklage in drei Punkten gegen die Bürgermeisterin erhoben hat, fordert Stüber-Errath die Suspendierung von Angela Homuth. „Man muss ein Zeichen setzen und das kann nur der Landrat tun“, so die ehemalige Eiskunstläuferin. Der Landkreis wolle den Sachverhalt fachlich prüfen, vorher könne er dazu nicht inhaltlich Stellung nehmen, erklärte Pressesprecher Bernhard Schulz auf MAZ-Anfrage.

Angela Homuth hat nach eigener Aussage bisher keine Anklageschrift erhalten. „Sagen kann ich aber, dass ich nicht bestechlich war und dies auch nicht bin“, so die Bürgermeisterin. Das werde sie auch beweisen, sollte das Gericht die Anklage zulassen, sagt sie.

Von Joice Nkaigwa