Wildau

Es ist nicht so lange her, da wurden in der Corona-Teststelle in der Technischen Hochschule in Wildau mehr 100 Menschen an einem Tag getestet. Jetzt sind es, wenn es hoch kommt, nicht mal 20. Wegen der stark gesunkenen Nachfrage wurde schon die Schließung der Teststelle erwogen, es ist die einzige der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg in Dahme-Spreewald. Doch dazu kommt es nicht. Statt dessen wurden die Öffnungszeiten reduziert.

Teststelle in der TH Wildau

Seit 5. Juli ist die Teststelle im Haus 17 der TH im Hochschulring 1 nur noch an vier Tagen in der Woche geöffnet. Montagnachmittag (15 bis 17 Uhr) und Dienstag, Donnerstag, Freitag jeweils vormittags (10 bis 12 Uhr) kann man sich hier testen lassen. Die Testtage Mittwoch und Sonnabend entfallen. Das Angebot wurde aber erweitert. Neben Antigenschnelltests und PCR-Tests werden jetzt auch Antikörpertests angeboten. Termine können online unter www.eterminservice.de gebucht oder per Mail vereinbart werden (coronaambulanz@th-wildau.de).

„Wir sind jederzeit in der Lage, die Zeiten bei einem ansteigenden Bedarf wieder anzupassen“, sagt die Wildauer Ärztin Susanne Scheiner. Getestet wird in Wildau ausschließlich von Ärzten und Krankenschwestern. Eine Besonderheit ist, dass sich auch Menschen mit Erkältungssymptomen testen lassen können.

Einkauf ohne Test möglich

Für die derzeit geringe Nachfrage gibt es viele Gründe, meint Susanne Scheiner. So sind Tests bei Einkäufen oder Restaurantbesuchen nicht mehr nötig. Die Impfungen spielten ebenfalls eine Rolle. Allerdings geht auch da Nachfrage inzwischen deutlich zurück. Im Gesundheitszentrum Wildau, wo in mehreren Arztpraxen gegen Corona geimpft wird, melden sich immer weniger Patienten an, berichtet Susanne Scheiner, die ärztliche Leiterin des Gesundheitszentrum ist. In ihrer Praxis für Orthopädie und Chirurgie impft sie selbst. Außerdem werden viele Termine für die Zweitimpfungen nicht wahrgenommen, das wird in Wildau wie anderswo zunehmend zum Problem.

Mehr Impfstoff als Patienten

So gibt es mehr Impfstoff, als benötigt wird. Da er laut Susanne Scheiner jetzt viel länger haltbar ist, geht nichts verloren, aber die Ärzte im Gesundheitszentrum bestellen inzwischen weniger. Vor einigen Wochen war die Lage noch komplett anders. Es wurden gar keine Impftermine mehr vergeben, weil der Andrang so groß war und der Impfstoff nicht reichte.

Von Frank Pawlowski