Wildaus Stadtpolitiker haben gerade ein Bau-Moratorium beschlossen. Es soll vorerst kein Baurecht mehr geschaffen werden für Vorhaben, durch die Zuzug entsteht. Private Häuslebauer betrifft das nicht. Dafür aber ein großes Projekt, das schon seit Jahren die Fantasien im Ort beflügelt.

Es geht um die Bebauung des Dahme-Ufers. Die zehn Hektar große Industriebrache zwischen der Freiheitstraße und dem Nachbarort Zeuthen ist Wildaus Perle am Wasser. Als „wichtigster Standort mit Entwicklungspotenzial“ wird die Fläche im Stadtentwicklungskonzept beschrieben. Das Filetstück wurde für den Bau von Wohnungen auserkoren. Die Altlasten im Boden machen jedoch eine umfangreiche Sanierung erforderlich, bevor hier gebaut werden kann

Noch zur Amtszeit des früheren Wildauer Bürgermeisters Uwe Malich (Linke) wurde mit der Bauwert AG aus Berlin ein Investor gefunden. Das Unternehmen hat mit dem Rosenanger ein großes Wohnprojekt in Wildau verwirklicht. Für das Dahme-Ufer ist Anfang 2020 im Stadtrat die Aufstellung eines Bebauungsplanes zurückgestellt worden. Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) und Stadtverordnete waren skeptisch. Die Wildauer sollten angehört werden, ob sie eine Bebauung am Dahme-Ufer überhaupt wollen. Wegen Corona hat die geplante Einwohnerversammlung bisher nicht stattgefunden, auf der Bauwert die Pläne vorstellen sollte.

Mit dem Moratorium sei das Vorhaben nicht vom Tisch, beteuert Bürgermeisterin Angela Homuth. „Ich bin nach wie vor dafür, dass dort etwas Vernünftiges gebaut wird, ohne dass wir die Infrastruktur aus den Augen verlieren“, sagt sie. Laut dem SVV-Beschluss soll unter anderem eine vertiefende Untersuchung zum Straßenverkehr noch erfolgen.

Laut Homuth fehlen weitere Voraussetzungen. So liege noch kein Wertgutachten für die Grundstücke vor, die an Bauwert veräußert werden sollen. Außerdem müssten die Stadtverordneten über den Verkauf entscheiden. Das Moratorium betreffe nicht nur das Dahme-Ufer. Es gebe mehrere Anfragen für Flächen in Wildau, die große Investoren entwickeln wollen.

Bauwert hat inzwischen ein überarbeitetes Konzept für den Bau von insgesamt 665 Wohnungen am Dahme-Ufer in den kommenden Jahren vorgelegt, bis zu 1700 Menschen sollen hier einmal leben. Rund ein Drittel der Gesamtfläche soll von der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Wiwo entwickelt werden. Neben Wohnungen sind auch Gewerbeflächen geplant.

Bauwert will sich durch das Moratorium nicht von den Plänen abbringen lassen. Das Unternehmen beruft sich darauf, dass die Bürgermeisterin und Wiwo-Vertreter das Vorhaben erst kürzlich intern noch gut geheißen haben. Angela Homuth sieht darin keinen Widerspruch zu ihren öffentlichen Aussagen. Unterstützt wird das Unternehmen vom früheren Heideseer Bürgermeister Siegbert Nimtz und vom früheren Bundestagsabgeordneten Peter Danckert. Sie sind als Berater für Bauwert tätig.

