Wildau

Kunden und Personal fassten Montagmittag und Kunden ein Ladendieb in einem Discounter in der Friedrich-Engels-Straße. Sie hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein zweiter Dieb flüchtete. Bei dem 43-jährigen Weißrussen und in seinem Pkw wurden 266 Tafeln Schokolade gefunden.

Von MAZonline