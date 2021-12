Wildau

Seit Montagabend dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Vorwurf des Bandendiebstahls und der mehrfachen Unfallflucht gegen drei Personen im Alter von 15, 20 und 23 Jahren an. Gegen 17 Uhr hatte ein Autohändler angezeigt, dass er im A-10-Center auf dem Parkplatz bestohlen worden war. Beim Verladen gekaufter Fahrzeuge war aus der Lkw-Kabine eine Tasche mit Bargeld und Dokumenten entwendet worden. Eine erste Fahndung verlief erfolglos. Allerdings konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden. Wenig später wurden Polizisten von Passanten angesprochen, die einen versuchten Diebstahl aus einem Auto auf demselben Parkplatz anzeigten. Das Auto der Täter, ein VW, war auf der Flucht an mehreren Unfällen beteiligt und dabei erheblich beschädigt worden. Die drei Insassen flüchteten zu Fuß fort, konnten aber gefasst werden. Sie hatten noch die Diebesbeute bei sich, die sichergestellt wurde. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Anhand der Videos konnten sie zweifelsfrei als Täter des ersten Sachverhaltes identifiziert werden. Nach dem 23-Jährigen wurde bereits per Haftbefehl eines bayrischen Amtsgerichtes gefahndet. Am Dienstagnachmittag wurde er dem Amtsgericht Königs Wusterhausen vorgeführt. Er kam in Untersuchungshaft und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline