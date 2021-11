Wildau

Die Diskussion um mögliche Verfehlungen von Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) geht nach der strafrechtlichen Aufarbeitung weiter. Wie der Landkreis Dahme-Spreewald auf MAZ-Anfrage mitteilte, ist über ein Disziplinarverfahren gegen Homuth noch nicht abschließend entschieden worden.

Die Kommunalaufsicht habe Akteneinsicht bei der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg beantragt, teilte eine Kreissprecherin mit. „Nach Eingang der Unterlagen wird über den Fortgang des Verfahrens entschieden.“

Ermittlungen zum Verdacht der Bestechlichkeit nach anderthalb Jahren eingestellt

Gegen Homuth wurde seit Januar 2020 wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt, zunächst durch die für Korruption zuständige Staatsanwaltschaft Neuruppin. Ein Vorwurf war, dass Homuth sich eine Wahlparty von einem Unternehmer bezahlen ließ, für den sie sich später bei einem Grundstückskauf einsetzte. Der Kauf kam nicht zustande. Die Neuruppiner Staatsanwaltschaft wollte Anklage erheben. Zum Prozess kam es aber nicht, weil die Generalstaatsanwaltschaft den Fall übernahm. Sie stellte das Verfahren im August 2021 gegen eine Geldauflage von 5500 Euro ein.

Angela Homuth akzeptierte das, juristisch ist der Fall damit abgeschlossen. Jedoch riss die Kritik an der Bürgermeisterin nicht ab. Denn die Generalstaatsanwaltschaft sah einen „hinreichenden Verdacht“, dass sich Homuth im Gegenzug zur Finanzierung ihrer Feier für den Geldgeber eingesetzt habe.

Linke und BfW/Grüne: Verhalten auch ohne Anklage fragwürdig

Nach Ansicht der Fraktionen von Linken und BfW/Wildau im Wildauer Stadtrat ist das auch ohne Anklage fragwürdig. Die beiden Fraktionen fordern den Landrat zu einer eigenen Bewertung auf. Die Einstellung des strafrechtlichen Verfahrens dürfe nicht auf das Disziplinarverfahren durchlagen, schreiben die Fraktionschefs Heinz Hillebrand und Frank Vulpius in einem offenen Brief an den Landrat. Sie finden, dass Homuths Verhalten wenigstens disziplinarrechtliche Konsequenzen haben müsse.

Kritiker: Eingeständnis im MAZ-Interview muss Konsequenzen haben

Hillebrand und Vulpius berufen sich in dem Brief auf Aussagen Homuths in einem MAZ-Interview, in dem sie im Zusammenhang mit den Zahlungen für die Wahlparty von einem Fehler sprach, der ihr nicht noch einmal passieren werde. Dieses Eingeständnis und der festgestellte „hinreichende Tatverdacht“ müssten Konsequenzen haben, finden Mitglieder der beiden Fraktionen und auch Wildauer Einwohner, die sich danach erkundigt hätten.

Angela Homuth hatte in dem Interview gleichzeitig betont, dass es sich um einen Verdacht handele und nicht um einen gerichtlich festgestellten Sachverhalt. „Ich bin unschuldig und hätte mich nicht gescheut, in die Hauptverhandlung zu gehen. Ich war und bin nicht bestechlich.“

Angela Homuth (SPD), Bürgermeisterin Wildau. Quelle: Stadt Wildau

Der Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung der Geldauflage habe sie zugestimmt, weil sie die Beendigung beschleunigen wollte. Sie habe sich „unbelastet“ wieder für Wildau einsetzen wollen.

Diese Disziplinarmaßnahmen sind möglich

Der Landkreis hatte im Zuge der staatsanwaltlichen Ermittlungen das Disziplinarverfahren gegen Angela Homuth eingeleitet, das während des strafrechtlichen Verfahrens ausgesetzt war. Wenn die Kommunalaufsicht Pflichtverletzungen der Bürgermeisterin feststellt, sind Disziplinarmaßnahmen möglich. Sie reichen in Homuths Fall von einem Verweis bis zur Kürzung der Dienstbezüge für eine bestimmte Zeit.

Unterschriftensammlung zur Abwahl der Wildauer Bürgermeisterin

Unterdessen hat die Wildauer Bürgerinitiative für Demokratie und Transparenz eine Unterschriftensammlung zur Abwahl der Bürgermeisterin gestartet. Wenn mindestens 2114 wahlberechtigte Wildauer die Forderung unterstützen, muss ein Bürgerentscheid über die Abwahl durchgeführt werden. Gut eine Woche nach dem Start meldete die Initiative schon mehr als 1000 Unterschriften. Die Sammlung läuft noch bis zum 29. November.

Für den 16. November ruft die Initiative die Wildauer zu einem Laternenumzug durch die Stadt auf. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Meyer-Beck-Parkplatz in der Freiheitstraße. Das Motto des Umzugs lautet „Wildau geht ein Licht auf“.

Von Frank Pawlowski