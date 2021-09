Wildau

Beim Verkauf und bei der Verpachtung von kommunalem Bauland sollen Wildauer besser zum Zug kommen. Das sieht ein Antrag der SPD-Fraktion für den Stadtrat am 21. September vor. Die Bürgermeisterin soll dazu ein e Vergaberichtlinie erarbeiten.

Empfehlung für die Wildauer SVV

Der Hauptausschuss hat der SVV schon empfohlen, das so genannte Einheimischen-Modell zu beschließen. Es sieht vor, dass Grundstücke nach bestimmten Kriterien vergeben werden. So soll eine Obergrenze für Einkommen und Vermögen festgelegt werden, damit auch Wildauer mit wenig Einkommen sich um ein Grundstück bewerben können. Die Anzahl der Kinder, ein Ehrenamt bei der Feuerwehr oder bei Wildauer Vereinen, der Arbeitsort und der Hauptwohnsitz sind weitere mögliche Kriterien. Es soll auch berücksichtigt werden, ob pflegebedürftige oder behinderte Personen im Haushalt leben.

Begründet wird das damit, dass städtische Grundstücke bisher an den Meistbietenden verkauft wurden. Auch jüngst wurde so verfahren. „Die Preise gehen so in die Höhe, dass sich selbst Gutverdiener das nicht mehr leisten können“, sagt Thomas Wilde (SPD-Fraktion), der den Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft leitet.

Zahlungskräftige Käufer von außerhalb

In den zurückliegenden Jahren haben oft den zahlungskräftige Käufer von außerhalb den Zuschlag bekommen. Das war gut für die Stadtkasse. Doch dass war praktisch auch ein Ausverkauf. „Wir wollen, dass Einheimische wenigstens eine Chance haben“, sagt Thomas Wilde.

Allerdings gibt es inzwischen kaum noch städtische Grundstücke, die vergeben werden können. Thomas Wilde beziffert sie im niedrigen einstelligen Bereich. Jedoch soll laut dem Beschlussantrag die Vergaberichtlinie auch für Grundstücke der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wiwo angewendet werden, die noch über Bauland verfüge.

In Gransee (Oberhavel) wird das Modell schon erfolgreich praktiziert, heißt es in der Antragsbegründung. In Bayern werde das Einheimischen-Modell ebenfalls angewendet. Der Königs Wusterhausener Stadtrat hat das kürzlich beschlossen. Das Brandenburger Innenministerium empfiehlt das Modell.

Für Thomas Wildau ist das ein ortsübergreifendes Thema. Die Grundstückspreise gehen überall im Berliner Umland durch die Decke. Wenn Kommunen die einheimischen Familien halten wollen, müssten sie sich etwas überlegen. Das könne ebenso für Wildsauer attraktiv sein, die weggezogen sind und wieder zurück kommen wollen.

Familien aus Wildau sollen einen Vorteil haben

Die SPD fürchtet, dass sich ohne eine Steuerung künftig immer weniger Menschen die Grundstückspreise leisten können. Die Nachfrage nach Bauland übersteige das Angebot deutlich. „Unserer einheimischen Bevölkerung, insbesondere jungen Familien, wollen wir gegenüber einkommensstarkem Zuzug aus dem Umland einen Vorteil verschaffen. Die Richtlinie kann außerdem dazu dienen, langfristig und dauerhaft Einwohner an die Stadt zu binden und den sozialen und familiären Zusammenhalt zu festigen sowie die Gemeinschaft zu stärken“, heißt es in der Vorlage.

Von Frank Pawlowski