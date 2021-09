Wildau

Viele Monate haben Familien aufgrund der Pandemie auf einiges verzichten müssen. Bis zuletzt waren auch viele Angebote in der Region für Eltern und Kinder noch eingeschränkt oder gar nicht möglich. Mit dem Eltern-Kind-Café im Familienladen Seifenblase in Wildau meldet sich am Montag nun ein beliebtes Angebot aus der Zwangspause zurück. „Es ist von den Angeboten, die es schon vor Corona gab, das letzte, das wieder an den Start geht“, sagt Frank Vulpius vom Trägerverein KJV.

Montags können Kinder dann wieder zwei Stunden lang gemeinsam mit den zahlreichen Spielsachen im Familienladen spielen, die Sprossenwand erobern und im Familienladen in der Karl-Marx-Straße 114 toben. Eltern können die Zeit zwischen 15.30 und 17.30 Uhr dann zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch nutzen, sich gegenseitig Tipps geben und auch Unterstützung finden.

Krabbelgruppe im Familienladen Seifenblase nun zweimal pro Woche

„Diese Möglichkeit hat in letzter Zeit massiv gefehlt. Ich glaube schon, dass der Hunger, sich zu treffen, nun groß ist“, sagt Frank Vulpius. Bemerkbar hat sich das bereits beim Neustart der Krabbelgruppe für die Kleinsten gemacht. Vor der Pandemie gab es ein wöchentliches Treffen, nun war die Nachfrage so groß, dass ein weiterer Krabbeltreff pro Woche eingeführt worden ist.

Termine im Familienladen Seifenblase Montag: Krabbeltreff von 9.45 bis 10.45 Uhr, Eltern-Kind-Café von 15.30 bis 17.30 Uhr. Regelmäßig finden Angebote in Zusammenarbeit mit einer Expertin des Vereins Kindheit und Familie Wildau statt. Der erste Termin ist am 4. Oktober, das Thema lautet „Herausforderung Eltern sein und Partnerschaft und die Vielfalt von Familie“. Mittwoch: Yoga von 18.30 bis 19.30 Uhr, Sport für Frauen von 19.30 bis 20.30 Uhr, für beide Kurse ist eine Anmeldung erforderlich. Freitag: Krabbelgruppe von 9.45 bis 10.45 Uhr Im Familienladen muss das Hygienekonzept eingehalten werden. Die Einrichtung befindet sich in der Karl-Marx-Straße 114 im zweiten Stock. Weitere Infos unter www.kjv.de/familienladen-seifenblase

Der wöchentliche Yogakurs und das Sportangebot für Frauen gab es auch die meiste Zeit während der Pandemie. Die Angebote fanden draußen oder online statt. Sie sollen aber nun auch wieder im Familienladen stattfinden können. Damit der nötige Sicherheitsabstand eingehalten werden kann und trotzdem möglichst viele an den Kursen teilnehmen können, sollen diese im Herbst als Hybrid-Veranstaltungen angeboten werden. Ein Teil kann dann auch per Onlinekonferenz teilnehmen.

„Dieses Konzept finden viele gut. Wir bereiten das nun technisch vor“, erklärt Frank Vulpius. Denn gerade für Eltern sei die virtuelle Kursteilnahme eine praktische Lösung, da sie sich leichter mit der abendlichen Kinderbetreuung vereinbaren lässt.

Suche nach Kursleitern für Kinder-Yoga und Kindersport

Und weitere Kurse sind in Planung. Gerne würden die Macher des Familienladens einen Kinder-Yoga-Kurs oder Kindersport anbieten. Dafür werden ehrenamtliche Kursleiter gesucht. Wer Interesse hat, kann sich beim Familienladen melden.

Auch wenn im Programm des Familienladens wieder Normalität einkehrt, spielt Corona beim Ablauf noch immer eine Rolle. Auf Mindestabstand und regelmäßiges Lüften wird genauso geachtet wie auf das Tragen der Masken für Erwachsene, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Für den Besuch des Eltern-Kind-Cafés gelten die 3G-Regeln – die Eltern müssen nachweislich geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

