Schub für die Wirtschaft: Weiteres Gewerbezentrum in Nähe der Technischen Hochschule Wildau geplant

Der Coronavirus belastet die Wirtschaft in der Flughafenregion momentan zwar schwer, aber das heiß nicht, dass alle Projekte zum Erliegen kommen. Im Gegenteil. Die Firma Project-Immobilien aus Nürnberg ist dieser Tage mit einem Vorhaben an die Öffentlichkeit gegangen, auf das man in Wildau und umliegenden Gemeinden lange gewartet hat. Am Hochschulring 25 – in unmittelbarer Nachbarschaft zur TH – will die Firma ein großes Bürogebäude errichten. Vierstöckig soll es werden, 150 Tiefgaragenstellplätze bekommen, Baustart soll im dritten Quartal dieses Jahres sein.

Gerhard Janßen, oberster Wirtschaftsförderer des Landkreises Dahme-Spreewald, begrüßt diese Ankündigung ausdrücklich. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren oft darüber beklagt, dass im Flughafenumfeld kaum mehr Büroflächen für Firmen zu mieten sind, weshalb die große Nachfrage von Firmen aus dem Technologie-Sektor oft gar nicht befriedigt werden konnte.

Dritter Büroneubau im Umfeld der TH

Weil sich vor einigen Jahren aber kaum private Investoren für solche Gewerbeimmobilien fanden, hatte die Wirtschaftsfördergesellschaft seinerzeit selbst in den Bau mehrerer Bürogebäude in unmittelbarer Nachbarschaft der TH Wildau investiert. Die „Zentren für Luft und Raumfahrt“, die daraus entstanden sind, waren zuletzt aber so ausgelastet, dass Interessierten auch dort kaum noch etwas angeboten werden konnte.

Diese Situation dürfte es – nicht zuletzt wegen der Ankündigung Project-Immobilien – in den nächsten Jahren kaum noch geben. Denn derzeit sprießen in Wildau die Gewerbeimmobilien nur so aus dem Boden. Aktuell ist das Zentrum für Zukunftstechnologien im Bau, dessen Bauherr die WfG ist. Es soll in diesem Jahr fertig werden und rund 7000 Quadratmeter Gewerbefläche bieten, darunter auch Werkstätten. Hinzu kommt die alte Lokhalle 21, ein weiteres privates Gewerbeobjekt in TH-Nähe, das seit 2017 läuft und ebenfalls noch in diesem Jahr fertig werden soll. Dort stehen dann rund 12.000 Quadratmeter für Büros, Werkstätten und Ateliers zur Verfügung.

Janßen : „Machen uns nicht unnötig Konkurrenz“

Der Viergeschosser der Nürnberger Project-Immobilien schließlich, der auf den Namen „Nuwo“ getauft wurde, wird mutmaßlich Ende 2021 fertig werden und weitere 8.000 Quadratmeter Bürofläche bieten. „Natürlich sind wird dankbar, wenn jemand da ist, der weitere Firmen nach Wildau und in die Region holt – zumal, wenn damit auch eine attraktive Architektur einhergeht“, sagt Gerhard Janßen. Das sei bei dem Nuwo-Projekt ausdrücklich der Fall.

Auch die Zeitplanung sei passend. „Ich gehe davon aus, dass sowohl das Zentrum für Zukunftstechnologien, als auch die Lokhalle 21 in eineinhalb Jahren vermietet sein dürften“, so Janßen. „Damit machen wir uns dann auch nicht unnötig Konkurrenz.“

Wildau ist aber nicht der einzige Standort im Berliner-Umfeld, an dem derzeit Gewerbeimmobilien emporwachsen. Allein für die Nürnberger Project Immobilien ist Wildau aktuell die fünfte Baustelle. Neben Potsdam, Kleinmachnow und Teltow bauen sie im Business-Park-Berlin. Direkt an der Grenze zu Schönefeld entsteht dort ein ganzer Bürokomplex mit zwei Hektar Bürofläche.

