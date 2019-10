Das Einkaufszentrum in der Fichtestraße in Wildau kann noch nicht abgerissen werden. Brandursache und Schäden werden weiter untersucht. Ein großes Problem ist noch ungelöst.

Das Einkaufszentrum an der Fichtetsraße in Wildau ist nach dem Großbrand am 19.9.2019 gesperrt. Einen Abriss-Termin gibt es noch nicht. Quelle: Frank Pawlowski