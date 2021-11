Wildau

Die Erweiterung der Grundschule kann nach mehrmonatiger Pause weiter geplant werden. Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) lehnte es mehrheitlich ab, noch einmal grundsätzlich über die Erweiterung zu diskutieren. Die Fraktionen von Linken und BfW/Grünen hatten das gemeinsam beantragt.

Planungen für Grundschule können fortgesetzt werden

Damit kann die Stadtverwaltung nun die Planungen durch das Potsdamer Büro S&P fortsetzen lassen. So war es bereits im Dezember 2020 von der SVV beschlossen worden. Damals wurde die Vorplanung des Büros als Grundkonzeption für die Schulerweiterung bestätigt. Wesentlicher Unterschied zu einer früheren Machbarkeitsstudie eines anderen Büros war die Vergrößerung des Schulcampus auf das benachbarte Gelände des früheren Meyer-Beck-Einkaufszentrums. Auf einer Teilfläche soll das neue Hortgebäude mit Mensa gebaut werden. Auf dem jetzigen Schulgelände werden ein neues Schulgebäude und eine Sporthalle gebaut.

Später wurde aber Kritik daran laut. Ein Grund waren die geschätzten Kosten von rund 30 Millionen Euro. Nach anhaltenden Diskussionen in forderte Vize-Bürgermeister Marc Anders zuletzt die Fraktionen zu einer Entscheidung auf, wie es mit der Schulerweiterung weiter gehen soll. Weitere Detailplanungen würden bis dahin ausgesetzt werden.

Die Wildauer Grundschule mit provisorischem Anbau. Quelle: Frank Pawlowski

Mit dem Beschluss vom Dienstagabend ist diese Entscheidung nun gefallen, der Schulausbau kann nun richtig geplant werden. Die Kapazität der Grundschule soll 450 auf 750 Plätze erhöht werden. As frühester Baubeginn war zuletzt 2023 im Gespräch.

Kontroverse Diskussion zur Schulerweiterung

In der SVV am Dienstagabend wurde noch einmal kontrovers über das Thema diskutiert. „Wenn wir uns jetzt etwas Zeit nehmen, kann es schneller und billiger werden“, sagte Linken-Fraktionschef Heinz Hillebrand. Das war der Grundtenor bei den Befürwortern einer erneuten Grundsatzdiskussion zur Schulerweiterung. Sie halten die geschätzten Kosten von mindestens 30 Millionen Euro für viel zu hoch. Deshalb sollten andere Varianten in den Fachausschüssen noch einmal geprüft werden, wie Neu- und Umbauten auf dem jetzigen Schulgelände, damit das Meyer-Beck-Grundstück frei bleibt für das angedachte neue Ortszentrum, sowie der Bau der neuen Schulsporthalle neben dem Wildorado.

Doch die Mehrheit von SPD und CDU/FDP folgte dem nicht. Fraktionschef Mark Scheiner (CDU) verwies darauf, dass seit 2018 über die Schulerweiterung gesprochen werde. Das Kostenargument wies er zurück. „Das stimmt ja so gar nicht“, sagte er. Man habe bisher die Erweiterung des Schulcampus um einen Hort mit Essensaal auf dem Meyer-Beck-Gelände festlegt. Das sei die drängendste Frage gewesen. „Alles andere diskutieren wir doch erst.“ Ob der Schulausbau 30, 25 oder 18 Millionen Euro kosten werde, sei noch völlig offen. Die Stadtverordneten würden darüber entscheiden, wenn der Bau geplant wird.

Kosten ergeben sich laut Beschluss aus weiteren Planungen

Im Beschluss von Dezember 2020, der jetzt umgesetzt wird, stehen keine Kosten für das Bauvorhaben. Die finanziellen Auswirkungen würden sich aus der weiteren Planung ergeben. Nur Planungskosten von 1,5 Millionen Euro sind beziffert worden.

SPD-Stadtverordneter Manfred Sternagel war als einziger aus dem Mehrheitslager für den Antrag von Linken und BfW/Grünen. „Die Diskussion kostet uns nichts, wir sollten die Opposition und die Bürger ernst nehmen“, sagte er. In der Einwohnerfragestunde zu Beginn der SVV hatte Christine Stüber-Errath von der Bürgerinitiative Wildau das angesprochen. „Was spricht dagegen, über die beste zeitliche und wirtschaftliche Lösung für die Schulerweiterung noch einmal in den Fachausschüssen zu diskutieren“, fragte sie. Die BI fürchtet einen finanziellen Ruin der Stadt, wenn die Erweiterung wie geplant durchgeführt wird.

Gegen eine Diskussion in den Ausschüssen stimmte bei der namentlichen Abstimmung auch Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD), der Antrag von Linken und BfW/Grünen wurde mit elf zu vier Stimmen abgelehnt.

Von Frank Pawlowski