Wildau

Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag in die Stolze-Schrey-Straße ausrücken. Eine erhebliche Rauchentwicklung in der Küche eines Wohnhauses hatte den Alarm ausgelöst. Nach wenigen Minuten kam die Entwarnung. Angebranntes Essen auf dem Herd hatte den Einsatz ausgelöst. Niemand kam zu Schaden.

Von MAZonline