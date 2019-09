Ex-Bürgermeister Uwe Malich feierlich verabschiedet

Wildau

Das idyllische Gelände des Wildauer Anglervereins am Ufer der Dahme war der Schauplatz für eine besondere Feier. Die Sonne strahlte, eine frische Brise blies. Dort wurde am Donnerstag der langjährige Bürgermeister Uwe Malich (Linke) offiziell verabschiedet. Gleichzeitig wurde seine Nachfolgerin Angela Homuth ( SPD) ins Amt eingeführt. Zum Festakt im Grünen hatten Wildaus Stadtverordnete eingeladen. Der 66 Jahre alte Uwe Malich schied aus gesundheitlichen Gründen schon Ende 2018 vorzeitig aus dem Amt aus. Er leidet unter den Folgen eines Sturzes, deshalb verzögerte sich seine feierliche Verabschiedung. Der Stadtrat verband die Zeremonie nun mit der feierlichen Amtseinführung von Bürgermeisterin Angela Homuth, die am Donnerstag auf den Tag genau 100 Tage neue Rathaus-Chefin ist.

Zur Galerie Ex-Bürgermeister Uwe Malich wird offiziell verabschiedet und seine Nachfolgerin Angela Homuth in das Amt der Bürgermeisterin eingeführt.

Sie und Malich nahmen Platz auf zwei königlichen Stühlen, die vor der Wildauer Stadtfahne aufgestellt waren. Die prächtigen, 150 Jahre alten Holzstühle stammen aus der Sammlung von Klaus-Dieter Kurrat, der die Feier organisierte. Neben ihnen saßen der Gastgeber und Vorsitzende des Wildauer Stadtrates, Ronny Richter ( SPD) sowie die langjährigen ehemaligen Stadtverordneten Heidemarie und Gert Müller. Sie wurden ebenfalls feierlich verabschiedet.

Für Malich wird eine Rotbuche gepflanzt

Lange Reden wurden nicht geschwungen. Dafür verriet Ronny Richter gleich zum Auftakt, welche besondere Ehre dem Ex-Bürgermeister Uwe Malich zuteil werden wird. „Wir werden für ihn vor dem Gesundheitszentrum eine Rotbuche pflanzen und eine Ehrentafel aufstellen“, sagte er. Das sorgte für einen Riesen-Applaus.

Angela Homuth sprach dann einige sehr persönliche Worte zu Malich. Und sie zählte auf, was alles in seiner 18-jährigen Amtszeit seit 2002 erreicht wurde, von großen Straßenbauten über das Wildorado bis zum Abschluss der Sanierung der Schwartzkopff-Siedlung. „Du hast das Erscheinungsbild der Stadt Wildau geprägt“, sagte sie. „Genieße die Zeit mit Frau, Kindern und Enkeln. Der Dank der Stadt für deine lange Amtszeit ist dir gewiss“, sagte sie.

Viele Herausforderungen der Stadt

Malich selbst sprach über die Herausforderungen der Stadt beim Wohnungsbau und beim Zuzug, bedankte sich bei Verwaltungsmitarbeitern und Stadtpolitikern. Angela Homuth wurde anschließend mit einem ungewöhnlichen Ritual ins Amt eingeführt. Sie bekam mehrere bunte Bänder umgehängt, deren Farben unter anderem für Durchsetzungskraft, Neutralität, Vertrauen und Kreativität stehen. Sie bedankte sich ebenfalls beim Rathaus-Team, das sie beim Start in das Amt so gut begleitet habe.

Zum Auftakt ein Ständchen

Mädchen und Jungen der Grundschule sangen zum Auftakt ein Ständchen. Für Malich und Homuth gab es etliche Geschenke, unter anderem vom Feuerwehrverein. Zur Feier waren Landrat Stephan Loge ( SPD) sowie die Bürgermeister von Königs Wusterhausen, Zeuthen, Bestensee, Mittenwalde, Schulzendorf und Eichwalde gekommen.

Genesung wird noch eine Weile dauern

Uwe Malichs Genesung wird noch eine Weile dauern. Eine Rückkehr in die Kommunalpolitik schließt er nicht aus. „Wenn ich gesund bin, kandidiere ich für den nächsten Stadtrat“, sagte er der MAZ. Erst einmal will er ein Buch über seine Amtszeit schreiben, danach ein Buch über den Koran. Das verband er vor den Gästen mit einer rührenden Liebeserklärung an seine Frau Valerie Malich-Richel. „Mohammed hatte zeitweilig neun Ehefrauen. Ich bin mit einer sehr zufrieden.“

Am Rande des Festes wurde bekannt, dass der Familientreff Kleeblatt bald wieder öffnen wird. Klaus-Dieter Kurrat, der frühere Wildorado-Chef, übernimmt die Leitung bis zur Rückkehr der erkrankten Petra Reichmuth. Außerdem verkündete Angela Homuth, dass Kämmerer Marc Anders am frühen Donnerstagmorgen Vater geworden ist. Seine Frau brachte Sohn Maximilian zur Welt.

Von Frank Pawlowski