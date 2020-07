Wildau

Wir sitzen an einem Ort, an dem eine Idee zur Wirklichkeit wurde. Der Freiluft-Sportpark am Wildorado in Wildau ist erweitert worden. Einer, der sich sehr dafür eingesetzt hat, ist Sebastian Franke. Manche sagen, dass vor allem ihm der Ausbau zu verdanken ist. Gemeinsam mit Catrin Bunk hat er vor einigen Jahren die Facebook-Gruppe „ Wildau“ gegründet, die einen wachsenden Zulauf verzeichnet. Aus Sicht der Administratoren hat das einen bestimmten Grund.

Teilnahme am Stadtleben

Bestenfalls bewirken die Diskussionen dort das, was Franke mit dem Sportpark erreicht hat. Sie machen Wildau hier und da noch ein bisschen besser. Doch das haben die beiden Verwalter erst mal gar nicht im Sinn. Ihnen geht es um die Teilnahme am Stadtleben, und zwar auch am politischen. Catrin Buck nennt es eine „kommunalpolitische Unterhaltung“. Sebastian Franke spricht von einem „Gegenpol“. Nach seiner Ansicht werden die Bürger in der Stadtpolititik nicht genug gehört.

Einmischen erwünscht

In der Wildau-Gruppe hingegen ist einmischen ausdrücklich erwünscht. Es sollen Informationen und Neuigkeiten aus der Stadt ausgetauscht werden. Vor allem aber sollen Nutzer sich frei äußern dürfen, ihre Meinungen erst einmal gehört werden. In den Gruppenregeln ist der Rahmen weit gefasst. „Links- sowie rechtsradikale Beiträge“ werden gelöscht, heißt es dort. Es werde Wert auf ein „ansprechendes Niveau, Fairness und Respekt“ gelegt. Nutzer werden aufgefordert, sachlich im Umgang miteinander zu bleiben.

Diskussion um die Wiwo

Ein umstrittenes Grundstücksgeschäft, das dann nicht zustande kam, und der Rauswurf des früheren Wiwo-Chefs wurden in der Gruppe wie überall in Wildau ausgiebig diskutiert. Buck und Franke gehören zu den Kritikern der Bürgermeisterin. Das brachte ihnen zuletzt im Stadtrat den Vorwurf eines Stadtverordneten ein, sich nicht selbst öffentlich in den Sitzungen zu stellen. Aus gesundheitlichen Gründen bleiben sie in der Corona-Zeit der SVV fern, wollen aber später als Besucher wieder teilnehmen, wie sie sagen.

Einladung an Stadtpolitiker

Dass sich wiederum nur wenige Stadtverordnete Gruppendiskussionen beteiligen, finden Catrin Buck und Sebastian Franke schade. „Sie könnten viele Informationen nutzen“, sagt Catrin Buck. Sie selbst machte kürzlich in einem Beitrag auf die schwierige Lage für Studenten aufmerksam, die wegen Corona ihre Mini-Jobs verloren haben. Sie regte an, beim Gewerbeverein und bei Unternehmen nachzufragen, wie Studenten der Technischen Hochschule Wildau unterstützt werden können.

Lob für den Bauhof

Ein Lob für den städtischen Bauhof gab es, weil die Mitarbeiter nach einem Hinweis schnell einen Wildwuchs am Wildorado beseitigt hätten. Ebenfalls informierte Catrin Buck in der Gruppe darüber, dass die Stadt ein Auslaufgebiet für Hunde im Bereich des Birkenwäldchens nahe des Tonteichs in den Lausebergen plant. Es soll eingezäunt werden, sobald die Genehmigung der Forstbehörde vorliegt.

Seit dem Wiwo-Streit hat sich die Mitgliederzahl der Gruppe mehr als verdoppelt. Sie ist damit immer noch viel kleiner als die Gruppe „Wir sind Wildau“. Doch Catrin Buck und Sebastian Franke sehen sich durch den wachsen Zuspruch bestätigt.

Unliebsame Kritik?

Manchen sei das inzwischen vielleicht sogar ein Dorn im Auge, vermuten sie. Dass die Wiwo und ein Stadtverordneter als ihr Aufseher juristisch gegen Sebastian Franke vorgeht, werten die beiden Administratoren als Einschüchterungsversuch, wenn nicht sogar als Angriff auf die Meinungsfreiheit. Das städtische Wohnungsunternehmen und der Stadtverordnete wurden aus der Gruppe verbannt. Es geht um einen Beitrag Frankes zum Chefwechsel bei der Wiwo. In wenigen Tagen gibt es dazu eine Anhörung vor Gericht.

Nur ein Nutzer widersprach den beiden. Gerade das sei Demokratie, „auch wenn hier das Ganze mal gegen dich läuft“, schrieb er an Franke. Wenn die Fakten stimmten, sei die Nummer vom Tisch.

