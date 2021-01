Wildau

In Wildau ist die neue Arbeitsgruppe „ Fahrrad“ gegründet worden. Sie will erreichen, dass sich die Bedingungen für Radfahrer in der Stadt verbessern. Ziel sei es, eine „sichere und attraktive Infrastruktur für alle Altersgruppen“ zu schaffen, teilte die AG nach dem ersten Treffen mit. So geht es neben den Radwegen auch um Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

Fahrrad AG bindet verschiedene Gruppen ein

Die Fahrrad AG kann zwar nur Empfehlungen abgeben. Doch Vorsitzender Oliver Reif-Dietzel, Stadtverordneter der Fraktion BfW/Grüne, ist zuversichtlich, dass sie etwas bewirken. Denn vertreten in der Fahrrad AG sind neben allen Fraktionen des Stadtrates auch das Rathaus, die Technische Hochschule, der Landkreis Dahme-Spreewald, Widauer Wohnungsunternehmen, der Fahrradclub ADFC und Einwohner. Damit sind alle wichtigen Akteure bei dem Thema mit am Tisch. „Wenn wir uns einig sind, hat das Gewicht“, sagte Reif-Dietzel der MAZ.

Einige konkrete Vorhaben gibt es bereits. So wird sich die Arbeitsgruppe mit dem Vorschlag für einen neuen Radweg entlang der Bahnlinie zwischen Eichwalde und Königs Wusterhausen befassen. Laut Oliver Reif-Dietzel gibt ein neues Förderprogramm des Bundes, das genutzt werden könnte. Ein Antragstellung soll geprüft werden. Außerdem sollen Ergebnisse einer Radtour im Herbst durch Wildau ausgewertet werden, bei der 45 Schwachstellen an Radwegen festgestellt wurden. Es unter anderem um bessere Ausschilderungen und Markierungen von Wegen.

Verbesserungen auch mit wenig Geld

Laut Oliver Reif-Dietzel sind oftmals Verbesserungen auch mit wenig Geld möglich, dazu sollen konkrete Vorschläge gemacht werden. Für andere Vorhaben soll eine Rangliste erstellt werden, weil sich angesichts knapper Kassen nicht alles sofort finanzieren lässt. Die Wildauer Wohnungsgenossenschaft hat schon zugesagt, dass sie die Errichtung von Abstellanlagen für Fahrräder unterstützen wird.

Mehr Fahrrad-Abstellplätze nötig

Ein Fahrrad-Parkhaus wie am Bahnhof Königs Wusterhausen ist laut Oliver Reif-Dietzel für Wildau vorerst kein Thema, dennoch müsste über weitere Abstellplätze nachgedacht werden. Laut einer Studie des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg seien die Kapazitäten auch in Wildau fast ausgeschöpft. Reif-Dietzel sieht zum Beispiel einen Bedarf an abschließbaren Boxen für hochwertige Fahrräder.

Die Mitglieder der Fahrrad-AG treffen sich wieder am 25. März, wegen der Corona-Pandemie könnte es wie schon beim Auftakt eine Videokonferenz geben. Für August ist eine Radtour durch Wildau geplant. Die AG hat derzeit 17 Mitglieder. Die Bildung des Arbeitsgruppe ist im Stadtrat auf Initiative der Fraktion BfW/Grüne beschlossen worden. Laut dem Beschluss soll das Rathaus für Wildau außerdem ein Radverkehrskonzept erarbeiten.

Kontakt zur Fahrrad AG: oliver.reif-dietzel@bfw-gruene-wildau.de

