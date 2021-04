Wildau

Die Finanzierung der Teilzeitstelle im Familienladen Seifenblase in Wildau für 2021 ist gesichert. Eine Schließung der Einrichtung ist damit vorerst abgewendet. Das hat der Betreiber, der Kinder- und Jugendverein (KJV), auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

Demnach übernimmt der Verein ab sofort die anteilige Bezahlung einer Mitarbeiterin, sie koordiniert die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer in der Seifenblase. Der Landkreis Dahme-Spreewald trägt die andere Hälfte der Kosten. Der KJV kann das Geld dank Spenden aufbringen, die binnen kurzer Zeit eingegangen sind. Laut Frank Vulpius wurden 7.700 Euro für die Seifenblase gespendet. Das ist sogar mehr, als für die Kofinanzierung in diesem Jahr benötigt wird. „Das reicht noch für die ersten Monate des Folgejahres“, sagte Vulpius.

Stadt und Kreis teilten sich Kosten

Die Kosten für die Stelle hatten sich bisher die Stadt Wildau und der Landkreis geteilt. Die Stadt stellte ihre Förderung aber ein, weil es keine vertragliche Grundlage dafür gebe. Ursprünglich sollte sie rückwirkend zum Jahresbeginn gestrichen werden. Nach Protesten beschloss der Stadtrat, den Personalzuschuss im Januar und Februar noch zu zahlen. Die Einstellung der Förderung ab März wurde aber mehrheitlich befürwortet.

Im Stadtrat wurde zudem eine einmalige Finanzierungshilfe für den Familienladen von März bis Juni 2021 in Höhe von monatlich 400 Euro beschlossen. Der KJV hat die Förderung beantragt und inzwischen bewilligt bekommen, wie Frank Vulpius mitteilte. Dieses Geld darf aber nicht für die Teilzeitstelle verwendet werden. Im Gespräch ist laut Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD), dass die Stadt die Miete des Familienladens vorerst komplett übernimmt.

Ein Teilerfolg

Von einem Teilerfolg sprach Christine Stüber-Errath von der neuen Bürgerinitiative „Demokratie und Toleranz“ in Wildau. Die Streichung des Personalzuschusses für den Familienladen durch die Stadt war ein Auslöser für die Gründung der Initiative. Die Eiskunstlauf-Weltmeisterin von 1974 spendete selbst für die Seifenblase. Sie dankte allen, die mitgeholfen haben, den Treff zu erhalten. „Eine grundsätzliche Lösung ist aber noch nicht in Sicht“, sagte sie.

Frank Vulpius vom KJV setzt auf die Gespräche mit dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Wildauer Stadtverwaltung. Laut Vulpius werde der Verein nicht dauerhaft den Eigenanteil von knapp 6.000 Euro mit Spenden aufbringen können. Beim Landkreis gab es noch keine Auskunft zu einer möglichen künftigen Finanzierung. Eine Antwort auf die MAZ-Anfrage wurde für kommende Woche in Aussicht gestellt.

Treff für Kinder und Familien

Der Familienladen Seifenblase in der Karl-Marx-Straße 114 in Wildau bietet Kurse und Beratungen für Eltern an. Es gibt eine Krabbelgruppe und ein Eltern-Kind-Café. Auf der Internetseite bedankt sich der Verein KJV bei allen Spendern, die zur vorläufigen Rettung der Seifenblase beigetragen haben. Es habe außerdem viel Zuspruch und unzählige positive Kommentare gegeben. „Das bestärkt uns, weiterzumachen mit unserem bunten und kreativen Angebot für Kinder und Familien aus Wildau und Umgebung“, so der Verein.

