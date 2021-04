Wildau

In den drei städtischen Wildauer Kitas habe 46 Prozent der Erzieherinnen die erste Corona-Impfung erhalten. Einige Erzieherinnen konnten aus gesundheitlichen und anderen Gründen noch nicht geimpft werden. 12 Prozent lehnen es es ab, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Darüber informierte Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) im jüngsten Stadtrat. Zu den Ablehnungen sagte sie: „Das ist schwierig, weil wir den Eltern die Sicherheit geben wollen, dass ihre Kinder betreut werden.“ Wer sich nicht mit dem Impfstoff Astrazeneca impfen lassen wollte, wurde mit Biontech geimpft. Die Impfung werde nun auch den Rathaus-Mitarbeitern angeboten, die Anspruch darauf haben. Außerdem können sich die Mitarbeiter zwei Mal wöchentlich im Rathaus testen lassen.

Feuerwehrleute geimpft

Die Wildauer Feuerwehrleute haben ebenfalls die erste Impfung erhalten, berichtete Homuth. Hier musste die Stadt einspringen, weil der Landkreis Dahme-Spreewald nicht mehr genügend Impfstoff hatte.

Im April wurde in Wildau der Opfer der Corona-Pandemie gedacht. Im AWO-Seniorenheim in der Lessingstraße gab es eine Gedenkveranstaltung. 30 Todesopfer waren im Heim zu beklagen, insgesamt sind in Wildau bisher 38 Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben. Laut Angela Homuth erkrankten zuletzt zunehmend Kinder, betroffen waren zuletzt die Kita Zwergenland und die Kita Am Markt.

Von Frank Pawlowski