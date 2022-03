Wildau

In einem Mehrfamilienhaus in der Wildauer Teichstraße ist am Sonntagabend ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, aber die Wohnung ist jetzt unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot aus Wildau, Miersdorf und Zeuthen vor Ort.

Rund 25 Menschen mussten zwischenzeitlich ihre Wohnungen in dem Gebäude verlassen und warten, bis die Feuerwehr ihre Arbeit beendet hatte und sie ins Gebäude zurückkehren konnten.

Von MAZonline