Erstmals können in Brandenburg die Mutationen des Coronavirus aufgespürt werden. Die Firma Biomes in Wildau und das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus arbeiten zusammen.

