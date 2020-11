Wildau

Eine Zeit lang war der Career Service der Technischen Hochschule Wildau unbesetzt; nun kümmert sich Lena Gautam darum, dass Absolventen der TH wieder Rat und Unterstützung bekommen können. Sie hat zuvor vor allem im Bereich Studierendenberatung und für die Schreibberatung des Zentrums für Qualitätsentwicklung gearbeitet, wo Studierende Hilfe für das wissenschaftliche Arbeiten bekamen. Begleitete sie vorher verstärkt den Übergang von Schule zu Studium, ist es nun die Phase, in der Studierende allmählich ins Berufsleben einsteigen wollen. „Diese Übergangsbereiche sind sehr spannend“, sagt sie. Sie spüre in beiden Fällen eine „produktive Verunsicherungssituation“, nennt sie das treffend.

„TH Connect“ findet zum 21. Mal statt

Ein wesentlicher Bestandteil ihrer Aufgaben ist die Planung und Vorbereitung der Karrieremesse „TH Connect“, die regelmäßig im Spätherbst ist. In diesem Jahr zum bereits 21. Mal. Allerdings – es ist da wie allerorten – wird die „TH Connect“ diesmal nicht auf dem Campus, sondern im Internet stattfinden, und zwar am 26. November. Grundsätzliche Idee ist, dafür Unternehmen aus der Region Berlin-Brandenburg zu gewinnen, die gezielt an der TH Wildau nach künftigen Mitarbeitern suchen wollen. Oder die interessante Praktikumsplätze oder Studentenjobs zu vergeben haben oder ansprechbar dafür sind, dass Studierende bei ihnen Themen für Abschlussarbeiten finden. Lena Gautam ist für Firmen, die sich für die „TH Connect“ interessieren, auch noch jetzt kurzfristig ansprechbar.

Anzeige

Wenn die Messe vorbei ist, wird sich Lena Gautam verstärkt auf den anderen wesentlichen Part des Career Service konzentrieren: „Hilfe zur Orientierung“, so nennt sie das, anzubieten. „Wir möchten den Studierenden mittelfristig Qualifizierungsangebote machen“, erklärt sie. So sollen die Studenten unter anderem Rat bekommen können, wie sie ihre Bewerbungsunterlagen sinnvoll zusammenstellen sollten. Ihr TH-Kollege Reinhard Hannesschläger ist im Rahmen eines Projektes rund um den Berufseinstieg insbesondere für internationale Absolventen und für Studierende mit Fluchterfahrung zuständig.

Neue Beratungsangebote sind in Planung

Lena Gautam hat einige Ideen für neue Formate, um sowohl angehende Absolventen als auch in der Region angesiedelte Firmen gezielter ansprechen zu können. „Es ist eine zentrale Aufgabe, die vielen kleinen spannenden Unternehmen in Brandenburg mit den Studierenden zusammenzubringen“, betont sie. Insofern sei auch der Career Service einer Hochschule ein Transferinstrument: Denn die künftigen Arbeitnehmer tragen das an der TH erworbene Wissen in die Firmen.

Die promovierte Historikerin arbeitet seit März 2016 an der Wildauer Hochschule. Noch bis Jahresende ist sie auch teilweise eingebunden in die Schreibwerkstatt und andere studienbegleitende Angebote, für die die Förderung dann ausläuft. Sie freut sich, dass es aber trotzdem weitergehen wird, denn ab dem nächsten Jahr ist die Schreibwerkstatt ein hochschulinternes Angebot des TH Wildau College.

Workshops bei der „TH Connect“

Einige Beratungsangebote für Studierende wird es auch auf der TH-Connect-Messe geben. Könnte diese direkt vor Ort auf dem Campus stattfinden, würden Studierende neben einem ausführlichen Bewerbungsmappen-Check auch Profi-Fotos machen lassen können. Zumindest letzteres geht in der digitalen Variante der Firmenkontaktmesse nun nicht, aber Workshops als Orientierungshilfe für Absolventen und den in den vergangenen Jahren stets sehr gefragten Bewerbungsmappen-Check gibt es dennoch. TH-Präsidentin Ulrike Tippe wird am 26. November zum Start der Messe um 10 Uhr die teilnehmenden Unternehmen und Institutionen und natürlich die Absolventen begrüßen; auch Klaus-Martin Melzer als TH-Vizepräsident für Forschung und Transfer wird ein Grußwort sprechen. Geplant ist außerdem ein Vortrag von Dana Mietzner; die TH-Professorin leitet die Forschungsgruppe Innovations- und Regionalforschung. Auch die Industrie- und Handelskammer Cottbus ist in das Rahmenprogramm der bis etwa 16 Uhr dauernden Messe involviert.

Virtuelle Messestände

Die angemeldeten Unternehmen können im Online-Portal einen richtigen Messestand aufbauen, eigene Präsentationen vorbereiten. Absolventen können über virtuelle Räume so direkt mit den Firmen-Ansprechpartnern in Kontakt treten. „Wir freuen uns über diejenigen, die das neue Format ausprobieren wollen“, so Lena Gautam. Denn sie hat in den vergangenen Wochen durchaus gespürt, dass einige Unternehmen zögerlich sind. Einerseits hadern einige mit dem coronabedingt digitalen Format, andererseits sind eben manche Firmen auch aufgrund der Corona-Pandemie generell verunsichert und können manchmal noch gar nicht so konkret sagen, wie viele Stellen sie anbieten können. Doch auch die „TH Connect“ ist eben dieser Tage eine Möglichkeit, präsent zu sein. An der Hochschule selbst wollen auch Lehrende bei den Studierenden dafür werben, bei der virtuellen Messe vorbeizuschauen, Kontakte zu knüpfen. „Ich bin ganz optimistisch, dass es eine schöne Veranstaltung wird“, sagt Lena Gautam.

www.th-wildau.de/thconnect

Von Karen Grunow