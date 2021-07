Wildau

Die Firma Biomes in Wildau ist international. Die Mitarbeiter kommen aus zehn Nationen. Der Syrer Murad Yateem ist da kein Exot, aber eigentlich ist er es doch. Das hat ein bisschen mit seiner Herkunft zu tun und eine Menge mit seiner Ausbildung.

Die Ausländer bei Biomes haben fast alle in Deutschland studiert, viele Lateinamerikaner sind darunter. Murad Yateem kam auf ganz anderen Wegen und aus anderen Gründen hierher. Der 36-Jährige stammt aus einer syrischen Kleinstadt nahe Aleppo. Er studierte Veterinärmedizin, arbeitete als Tierarzt. Als seine Heimatstadt im Krieg zerstört wurde, floh Yateem mit seiner Familie zunächst in die Türkei. Im Frühjahr 2015 kam er nach Deutschland, kurz vor dem großen Flüchtlingsstrom.

Als Tierarzt nicht zugelassen

Ein Zulassung als Tierarzt hat er hierzulande nicht. Er arbeitete als Helfer in Praxen, lernte Deutsch, bildete sich weiter. „Ich wollte Programmierer werden“, erzählt er beim Treffen in Wildau. Der Veterinärmediziner entdeckt die Bioinformatik für sich, beginnt eine Ausbildung. Für ein Praktikum wird er zu Biomes nach Wildau vermittelt.

Wir sitzen in einem Raum im neuen Firmensitz in der Halle 21. Früher wurden hier Schwermaschinen gebaut. Die denkmalgeschütze historische Montagehalle ist aufwändig restauriert worden. Wo einmal die Biomes-Labors sein werden, ist jetzt noch Baustelle. Die Büros im Obergeschoss sind aber schon bezugsfertig.

Murad Yateem erzählt seine aufregende Geschichte sehr ruhig und in fast perfektem Deutsch. Manchmal überlegt er einen kurzen Moment, bevor er weiter spricht. Er blickt seinen Gesprächspartner stets offen und freundlich an.

Aus Berlin wollte er nicht weg

Aus Berlin, wo er wohnt und bisher arbeitete, wollte er eigentlich nicht weg. Doch für das Praktikum in Wildau blieb ihm keine andere Wahl. Es war der Schritt in eine neue berufliche Zukunft. Biomes-Chef und Gründer Paul Hammer kommt zum Gespräch hinzu und berichtet, wie Yateem bei einer der ersten Aufgaben hier alle überraschte. „Normalerweise braucht man dafür zwei Wochen, er schaffte das in zwei Tagen. Ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat“, sagt Paul Hammer.

Yatem habe ein besonderes Talent, das man für die Bioinformatik brauche. Und man war bei Biomes beeindruckt von seinen menschlichen Qualitäten. „Er hat sehr gute Manieren“, sagt Paul Hammer. „Aber vor allem hat er uns fachlich überzeugt. Es ist eine Bereicherung für uns, deshalb war schnell klar, dass wir ihn halten wollen.“

Jobangebot für den Praktikanten

So bekam Praktikant Yateem zunächst einen befristeten Vertrag, aus den inzwischen ein unbefristeter wurde. Hammer gibt zu, dass es durchaus ein Wagnis war. „Wir suchten eigentlich einen erfahrenen Bioinformatiker.“ Doch der Syrer hat das Vertrauen in ihn nicht enttäuscht, ist ein „richtiger Teil des Teams geworfen“, wie Hammer sagt.

Murad Yateem strahlt bei so viel Lob von seinem Chef. Aber auch die Wildauer haben ihn positiv überrascht. Er schwärmt von der guten Arbeitsatmosphäre und von seinen Kollegen. „Das ist cool“, sagt er. Noch sind die Bedingungen in der Halle 21 etwas provisorisch, aber im Herbst soll hier alles am richtigen Platz sein. Murad Yateem hat seinen Platz in Deutschland schon gefunden. Er will sich bald einbürgern lassen.

Ausgründung aus der TH Wildau

Biomes wurde 2017 aus der Technischen Hochschule nach langjähriger Forschungsarbeit ausgegründet. Wissenschaftler und Spezialisten analysieren die DNA von Bakterien des menschlichen Körpers. Das bekannteste Produkt ist ein Darmtest für Zuhause. Als einziges Unternehmen auf dem europäischen Markt führt Biomes nach eigenen Angaben alle Schritte einer Mikrobiom-Untersuchung eigenständig durch – von der Labornalayse bis zur Auswertung der Befunde. So gibt es personalisierte Ernährungsempfehlungen nach dem Darmtest.

Mit der Technologie kann laut Unternehmen jede DNA analysiert werden. Biomes hat zwischenzeitlich auch positive Corona-Tests auf Mutationen untersucht. Das Unternehmen hat inzwischen rund 70 Mitarbeiter.

Von Frank Pawlowski