Wildau

Im Januar ist die neu erbaute Forschungseinrichtung von der Fraunhofer-Gesellschaft in Wildau in Betrieb gegangen. Dort beschäftigt man sich vor allem mit einem Thema: Leichtigkeit.

Der Forschungsbereich Polymer-Materialien und Composite, kurz Pyco, der in das Haus eingezogen ist, befasst sich mit polymerbasiertem Leichtbau. Nicht nur die Materialien sollen leicht sein, auch die Prozesse zur Produktion der Verbundstoffe. Dabei verfolgt man bei Fraunhofer einen ganzheitlichen Ansatz.

Fraunhofer in Wildau: Prototypen und Produktion

Neben dem Materialdesign, neuartigen Bauweisen und Herstellungstechnologien werden in Wildau auch nachhaltige Verwertungs- und Recyclingstrategien entwickelt. Nach dem Prinzip „alles unter einem Dach“ werden hier nicht nur Prototypen entworfen, sondern auch großserientaugliche Fertigung geplant und umgesetzt.

Die Materialien, die bei Fraunhofer Pyco in Laboren und Teststrecken entwickelt werden, sollen leicht und stabil sein. Je nach Einsatz müssen sie trotzdem auch formbar sein. Anwendung finden sollen diese Stoffe zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt. Es werden aber auch besonders leichte Rotorblätter für Windräder entwickelt. Diese können sich selbst aus dem Wind drehen. Neben dem Material basiert auch das Werkzeug, mit dem diese hergestellt werden, auf der Forschung von Fraunhofer. Künftig sollen die Rotoren auch mithilfe von künstlicher Intelligenz repariert werden. Und haben diese ausgedient, geht es ums Recycling – ein weiteres Forschungsgebiet, das in Wildau bedient wird.

Zum Teil mache man das bereits, wie Holger Seidlitz, Leiter des Forschungsbereiches, beim ersten öffentlichen Termin in dem Neubau im September erklärte. Die 40 Mitarbeiter haben die Grundlagen der Forschung und Entwicklung in Teltow gelegt, wo die Fraunhofer-Leichtbau-Abteilung zuvor ihren Sitz hatte.

Mit dem Umzug ergaben sich für die Forscher und Industriekunden viele Vorteile, denn die neuen Räumlichkeiten sind großzügiger geschnitten und bieten somit neben Laboren für die Entwicklung, auch Platz für Fertigungstechnologien für größere Bauteile.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, Landrat Stephan Loge und Bundestagskandidatin Sylvia Lehmann (alle SPD) besuchten im September den neuen Standort von Fraunhofer PYCO in Wildau. Quelle: Oliver Fischer

Dies wisse besonders die Industrie zu schätzen, wie Holger Seidlitz bestätigt. Der Leiter und Ingenieur hat auch eine Professur an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg inne. Er möchte Fachbereiche enger zusammenführen, um noch breiter aufgestellt zu sein. Dies werde auch der Region auf der Achse Wildau–Cottbus zugutekommen.

Umzug von Teltow nach Wildau

Am neuen Standort fließt nun auch die ingenieurtechnische Sicht in den Leichtbau ein. Zuvor befand sich in Wildau lediglich die Produktionsstätte des Forschungsbereiches. Mitarbeiter mussten zum Teil zwischen Teltow und Wildau pendeln. Das ist nun Geschichte. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown im Januar, fand der Umzug nach Wildau im Januar jedoch im Stillen statt.

Der 2700 Quadratmeter große Neubau ist sowohl mit alter als auch mit modernster Technik ausgestattet, mit denen die Verbundstoffe hergestellt werden.

So wird beispielsweise mit einem riesigen Mikrowellengerät gearbeitet, das schon 2011 zum Grundstock in Wildau gehörte. Neu hinzugekommen ist ein hochmoderner Drucker, der etwa Heizelemente oder elektrische Schaltungen auf Papier, Folie und sogar als dreidimensionale Objekte drucken kann.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der einstige Standort in Teltow gehörte bereits zu DDR-Zeiten zur Akademie der Wissenschaften als Institut für Faserforschung. Nach einer Umstrukturierung wurde es dann 1976 zum Institut für Polymerchemie. Dieses wurde von der Fraunhofer-Gesellschaft zum Teil nach der Wende übernommen. 2016 wurde der Forschungsbereich in das Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung (IAP) integriert, zu dem es bis heute gehört.

Von Joice Saß