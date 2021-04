Wildau

Bundesweit wurde am Sonntag an die Opfer der Pandemie gedacht. Fast 80.000 Menschen sind in Deutschland an oder mit Corona gestorben. Auch Einrichtungen der AWO Seniorenheim Wildau GmbH waren betroffen. Mit 30 war die Anzahl der Opfer im Wildauer Heim in der Lessingstraße am größten. Im Gedenken an die Verstorbenen und Leidtragenden wurde eine Kupferfelsenbirne im Garten des Hauses gepflanzt und mit einer Schweigeminute an die Toten erinnert.

Als symbolische Geste und mit guten Wünschen wurde der Baum gegossen. Heimleiterin Manuela Willner (r.) und Wildaus Pfarrerin Cornelia Mix (i.) wandten sich mit einfühlsamen Worten an die Anwesenden.

Ihr besonderer Dank galt der aufopferungsvollen Arbeit des Pflegepersonals. Die Pfarrerin überreichte jedem Anwesenden eine Birne als Zeichen des Gedeihens und der Hoffnung. In einer separaten Veranstaltung für Heimbewohner und Mitarbeiter wurde namentlich an die Verstorbenen erinnert.

