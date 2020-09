Wildau

Über den Tellerrand zu schauen und Zukunftsthemen in den Blick zu nehmen, das ist die Idee der Initiatoren des Wildauer Wirtschaftsstammtisches. „Wir wollen etwas machen, das nicht an einen Verein gebunden ist und Themen aufwirft, die Gewerbetreibende und Familien interessiert, eben einen Stammtisch, bei dem man miteinander Gedanken austauschen kann“, sagt Martin Stock, einer der Initiatoren.

Für das zweite Treffen am Mittwochabend in der Villa am See hatte man als Impulsgeber den Berliner Finanzcoach Heimo Schumacher eingeladen. Er sei jemand, der nicht jedermann nach dem Mund rede, ein Mensch, der aus der Praxis heraus seine Erfahrungen mitteile, stellte Martin Stock ihn vor.

Herbe Einschnitte

Nach der Finanzkrise 2008/2009 hatten die Gesetzgeber in Deutschland und Europa Regelungen geschaffen, die laut Schumacher herbe Einschnitte beim Thema Vermögensschutz für jeden Bürger mit sich bringen. So könnten diese Regeln zum Beispiel den Zugang zum eigenen Vermögen unerwartet verhindern, beziehungsweise den Sparer und Anleger teilweise sogar enteignen.

„Fakt ist, für sogenannte systemrelevante Institutionen, wie Banken, Versicherungen und Investmenthäuser wurden seit Beginn der Finanzkrise viele Notausgänge und Fluchtwege geschaffen. Privatsparer und Anleger bleiben jedoch auf ihren Verlusten sitzen“, sagte Heimo Schumacher und gab Tipps, was dagegen zu tun sei. Am Ende stand seine Empfehlung: „Lassen Sie alle Ihre Verträge, von der Lebensversicherung über den Fondssparplan bis hin zum Biene-Maja-Sparvertrag für das Enkelkind von einer neutralen Stelle prüfen.“

Dreiviertel der Leute hätten ihre finanziellen Angelegenheiten nicht geregelt. „Meine Motivation ist, zu helfen, sich in dem ganzen Wust zurechtzufinden. Deshalb unterstützen wir von Pro Asset-Berlin Menschen bei der professionellen Vermögensgestaltung und Nachlassplanung, mit dem Ziel, deren Vermögen zu schützen, Steuern zu sparen und höhere Erträge zu erwirtschaften“, sagt Schumacher.

Angeregte Diskussion

Nach dem Referat von Heimo Schumacher war die Nachdenklichkeit der Besucher deutlich zu spüren. Er mit seinen Worten wohl deren Nerv getroffen. Nachdem man vom Restaurant in den Biergarten wechselte, wurde dann noch angeregt diskutiert.

Von Gerlinde Irmscher