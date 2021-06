Wildau

So leer ist es hier sonst nicht an einem Sprechtag. Es ist Mittagszeit am Dienstag. Schichtwechsel in der Kinderarzt-Praxis im Wildauer Gesundheitszentrum. Es ist der einzige Tag, an dem die beiden neuen Kinderärztinnen Ulrike Feder (50) und Emine Griebert (42) gemeinsam hier anzutreffen sind. Eine Ärztin hat vormittags Dienst, die andere nachmittags.

Zu zweit auf einer Stelle

Das ist eine Besonderheit. Die beiden Frauen teilen sich die Stelle der früheren Wildauer Kinderärztin Ingrid Stiller, die sich nach 29 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. An den anderen Tagen der Woche wechseln sich Ulrike Feder und Emine Griebert ab und sind halbtags in der Praxis.

Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bisher hat das gut geklappt, negative Rückmeldungen von Eltern gab es noch nicht, berichten sie. „Dafür, dass wie erst seit April hier sind, läuft es gut“, sagt Emine Griebert. Das ist auch ein Verdienst der beiden Mitarbeiterinnen Nicole Rosinski und Vivien Jänicke, die der Praxis erhalten geblieben sind. Sie sind vertraute Gesichter für die Patienten. „Wir sind sehr dankbar dafür“, sagen die Ärztinnen. Der Andrang ist ungebrochen. Wegen der Corona-Pandemie mussten vor allem die Vorsorge-Untersuchungen verschoben werden. Die Wartezeit für einen Termin beträgt derzeit zwei Monate. „Wir bitten unsere Patienten um Geduld, bis sich alles wieder eingependelt hat.“

Das Gesundheitszentrum Wildau. Quelle: Frank Pawlowski

Ulrike Feder hat als Kinderärztin in Berlin gearbeitet, dort lernte sie auch Emine Griebert kennen, die viele Jahre im Königs Wusterhausener Achenbach-Krankenhaus tätig war. Zunächst als Assistenzärztin, später als Fachärztin auf der Kinderstation und zuletzt im dortigen Medizinischen Versorgungszentrum.

Den Wunsch, einmal zusammenzuarbeiten, hatten die beiden Berlinerinnen schon lange. Als sich in Wildau die Gelegenheit ergab, nutzen sie die. „Wir sind ein gutes Team“, sagen sie. Für den Teilzeit-Job haben sie sich bewusst entschieden. Etwas anderes kam für beide aus familiären Gründen nicht in Frage.

Eltern fragen nach Corona-Impfung

Immer mehr Eltern erkundigen sich nach Corona-Schutzimpfungen für ihre Kinder, die bald möglich sein werden. Ulrike Feder und Emine Griebert sehen das als nächste große Herausforderung. Sie rechnen mit einer hohen Impfbereitschaft. Außerdem macht sich der Zuzug in die Region bemerkbar. So gibt es täglich Nachfragen, ob neue Patienten aufgenommen werden. Das ist grundsätzlich in der Praxis möglich und wird im Einzelfall entschieden. „Der Bedarf wird vermutlich noch steigen“, meint Emine Griebert.

Die Kinderarztpraxis im Gesundheitszentrum ist die einzige in Wildau. Geschäftsführerin Birgit Norden ist froh, dass sie fortgeführt wird. Die Suche nach Ärzten war langwierig und schwierig.

Von Frank Pawlowski