Wildau

Im Wildauer Gesundheitszentrum steht das Telefon für Corona-Impftermine nicht mehr still. Geschäftsführerin Birgit Norden blickt mit Sorge auf den Tag, an dem alle Brandenburger sich impfen lassen können. Ab 7. Juni soll das möglich sein. Doch in Wildau wird wegen des großen Andrangs jetzt erst einmal die Reißleine gezogen. „Wir sind bis Mitte Juni ausgebucht und können derzeit keine neuen Termine vergeben“, sagt Birgit Norden. Sie bittet daher, vorerst auf Anrufe zu verzichten.

Anfragen nicht zu bewältigen

Die Anfragen seien nicht mehr zu bewältigen. Das Telefon ist praktisch ständig besetzt, Anrufer kommen selten auf Anhieb durch. Und das ist noch nicht einmal die größte Herausforderung. Denn die Termine für die sechs Praxen müssen ja auch organisiert werden. „Das ist komplett schwer, wir sind nur Rumtelefonieren. Das ist eine logistische Meisterleistung, bringt uns aber an unsere Belastungsgrenze.“

Impfstoff fehlt

Eine Mitarbeiterin ist alleine damit beschäftigt. Dabei muss sie sich eigentlich um die Buchhaltung kümmern. Das Problem: Es ist nicht genügend Impfstoff da. Er wird wöchentlich bestellt, die Mengen sind vorgegeben. Aber ob die angeforderten Dosen auch geliefert werden, ist ungewiss. Das macht die Planung so aufwendig, berichtet Birgit Norden.

Im Gesundheitszentrum Wildau bieten sieben Arztpraxen die Corona-Impfungen an. Quelle: Henry Mundt

So kommt es vor, dass viel weniger Impfstoff ankommt, als geordert wurde. Dann müssen Termine abgesagt oder verschoben werden. Es gibt aber auch den anderen Fall, wie vor Himmelfahrt, als genügend Impfstoff da war, der noch vor dem Feiertag verimpft werden musste. Das bedeutete wieder eine Telefon-Marathon, um genügend Patienten in die Praxen zu holen.

Dabei werden bei der Impf-Hotline des Gesundheitszentrums ohnehin nur Termine für die Erstimpfungen vergeben, und zwar für Patienten, die älter als 60 Jahre alt sind oder ärztliche Bescheinigungen oder Bescheinigungen vom Arbeitgeber haben. Die Termine für die zweite Impfung werden dann direkt in den Praxen gemacht.

Zweitimpfung nach 12 Wochen

Birgit Norden betont, dass beim Impfstoff AstraZeneca in Wildau die zwölf Wochen zwischen den Impfungen eingehalten werden. Auf die kürzeren Fristen, von denen zuletzt in der Öffentlichkeit die Rede war, vertraut man hier nicht. Wichtig für die Patienten: die Termine für die Zweitimpfung stehen fest und werden nicht geändert. Die Erstimpfungen gibt es, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist. Birgit Norden bittet Patienten eindringlich, vereinbarte Termine rechtzeitig abzusagen, damit andere Interessenten geimpft werden können.

Im Wildauer Gesundheitszentrum impfen sechs angestellte Ärzte sowie die niedergelassene Ärztin Ines Ajer in ihrer Praxis für Innere Medizin, die auch Diabetes-Schwerpunktpraxis ist. Termine sind dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und an zwei Samstagen im Monat. Birgit Norden rät Patienten generell, sich für eine Corona-Schutzimpfung zuerst an ihren Hausarzt zu wenden. Einige Hausärzte impfen nicht, so dass deren Patienten sich dann an das Gesundheitszentrum wenden.

Einsatz neben dem normalen Praxisbetrieb

Dort sind allein bei den angestellten Ärzten im April 900 Menschen geimpft worden, im Mai waren es fast 1200, zusätzlich zum normalen Praxisbetrieb. „Der Einsatz aller Mitarbeiter, der Ärzte und Schwestern, ist enorm und hätte von der Politik ein Dankeschön verdient“, sagt Birgit Norden. Eine Corona-Prämie hält sie für gerechtfertigt. Zwar würden die Impfungen auch vergütet, doch der zusätzliche bürokratische Aufwand für die Praxen sei sehr hoch.

Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg hatte zuletzt dazu aufgerufen, die Arztpraxen nicht zusätzlich mit Impfanfragen zu belasten. Die Praxen arbeiteten schon an der Kapazitätsgrenze „oder auch darüber hinaus“, sagte KVBB-Vorsitzender Peter Noack. Er bat um Geduld: „Es herrscht weiterhin ein Impfstoffmangel. Wir können leider nicht allen, die jetzt geimpft werden dürfen und wollen, ein Impfangebot unterbreiten.“

Von Frank Pawlowski