Wildau

Hakenkreuzschmierereien hat ein Bürger in der Nacht auf Sonnabend an einer Laterne der Uferpromenade an der Dahme in Wildau gefunden. Unbekannte hatten den Mast zudem mit weiteren Symbolen der NS-Zeit beschmiert. Kriminaltechniker untersuchen den Stift, der in der Nähe gefunden wurde auf Spuren.

Von MAZonline