Wildau hat bald wieder einen Baumschützer

Auf Straßenbäume und öffentliche Grünanlagen in Wildau wird bald wieder besser geachtet werden. Die Stadt hat einen neuen Baumschutzbeauftragten gefunden, der sie dabei unterstützt. Henning Widelak übernimmt das Ehrenamt. Er soll im Stadtrat am 25. Februar berufen werden. Der Hauptausschuss hat das einstimmig empfohlen.

Ein ausgewiesener Experte

Der 30-Jährige Wildauer ist ein ausgewiesener Experte, denn er macht beruflich den ganzen Tag nichts anderes. Für das Grünflächenamt des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick ist er als Baum-Kontrolleur in Rahnsdorf und Friedrichshagen unterwegs. Für Wildau macht er seinen Beruf nun zum Hobby. Er hat aber mit sich gerungen, bevor er seine Bereitschaft erklärte. „Ich wusste schon eine Weile, dass jemand gesucht wird“, sagte er der MAZ. Als Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) ihn vor einer Weile ansprach, willigte er schließlich ein. „Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf die Aufgabe.“

Der Kurpark in Wildau. Quelle: Frank Pawlowski

Henning Widelak wird künftig mit entscheiden, ob Bäume gefällt werden oder stehen bleiben. „Die Fällung ist immer die letzte Maßnahme“, sagt er. Sein Ziel sei es, die Bäume am Leben zu halten. Ob er für Wildauer direkt erreichbar sein wird oder es vielleicht sogar Sprechzeiten mit ihm gibt, steht noch nicht fest. Das alles wird nach seiner Berufung geklärt. Übliche Praxis ist bisher, dass die Einwohner sich mit Fragen zum Baumschutz an das Rathaus wenden.

Endlich ein Nachfolger

Die Vorsitzende des Umweltausschusses im Stadtrat, Susann Schulz (SPD-Fraktion), freut sich schon auf die Zusammenarbeit. „Es ist gut, dass wir endlich wieder jemanden für den Baumschutz haben“, sagte sie der MAZ. Wildaus langjähriger Baumschutzbeauftragter Michael Pfitzenreuter war vor zwei Jahren zurückgetreten. Eine Ära endete, er war 27 Jahre lang im Amt. Den enormen zeitlichen Aufwand nannte er damals als einen Grund. Er fühlte sich zuletzt aber auch zu sehr alleine gelassen. Hauptgrund für den Rücktritt waren aber Fällungen und Pflegearbeiten im Kurpark, die er als Kahlschlag empfand.

Grünes Wildau

Sein Nachfolger Henning Widelak übernimmt das Amt in einer Zeit, in der die Stadtpolitiker darüber diskutieren, wie der grüne Charakter von Wildau trotz wachsender Einwohnerzahl und dem Neubau von Wohnungen bewahrt werden kann. Aktuell geht es um die geplante Bebauung des Dahme-Nordufers zwischen der Freiheitstraße und der Stadtgrenze. Rund 700 Wohnungen sollen in den kommenden Jahren dort gebaut werden. Entschieden ist aber noch nichts.

Das Projekt soll auf einer Einwohnerversammlung vorgestellt und mit den Wildauern diskutiert werden. Ihre Hinweise will der Stadtrat prüfen. Stadtpolitiker stellten zuletzt eine Bebauung sogar in Frage. Die Bürgermeisterin hält auch eine Parkanlage für möglich, wenn die Wildauer das wollen. Der designierte Baumschützer Henning Widelak würde einen solchen Vorschlag wohl unterstützen. „Ich stehe dem Bauvorhaben sehr skeptisch gegenüber“, sagte er.

Von Frank Pawlowski