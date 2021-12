Wildau

Seit Donnerstag gibt es in Dahme-Spreewald einen weitere Impfstation. Sie befindet sich in der ersten Etage des A10-Centers. Bereits zum Start bildete sich dort am Donnerstagvormittag eine lange Schlange von interessierten. Vor allem ältere Menschen fanden sich ein – und wussten auch den Vorteil zu schätzen. Man müsse nicht in der Kälte warten wie bei zahlreichen anderen Impfangeboten ohne Termin, die es derzeit gibt, sagte einer.

Tatsächlich sieht das auch Dahme-Spreewalds Gesundheitsdezernent Stefan Wichary als großen Vorteil. Gleiches gilt aber auch für die einen Tag zuvor in Betrieb genommen Impfstation in der Königs Wusterhausener Dinter-Halle. Auch dort schlängeln sich die wartenden Impfinteressierten nicht nach draußen in die Kälte, sondern stehen geschützt in den oberen Besucherrängen der Halle. „Das ist etwas, was wir in den vergangenen Wochen auch aus den Erfahrungen der mobilen Impfangebote mitgenommen haben“, sagt Wichary. „Wenn Menschen so kalte Finger haben, dass sie den Impfbogen nicht mehr unterschreiben können, dann ist niemandem geholfen.“

100 Impfdosen Biontech täglich

Betrieben wird die neue Impfstation im A10-Center vom Arbeiter-Samariterbund. Der hatte dort zuvor eine Teststelle in Betrieb. Für das Impfangebot musste diese Teststelle weichen. „Beides zusammen geht schon aus Personalgründen nicht. Zumindest nicht zum Start“, sagte ASB-Geschäftsführer Michael Braukmann.

Verimpft wird derzeit im Center Biontech-Impfstoff, gleiches gilt für die Dinterhalle. Allerdings ist der Impfstoff momentan stark rationiert. 100 Dosen stehen pro Tag zur Verfügung, sagt Stefan Wichary. Es sei deshalb möglich, dass im Laufe eines Tages Impfwillige abgewiesen werden müssen, weil der Impfstoff alle ist.

Weniger Impfstoff geliefert als bestellt

Er würde sich das anders wünschen, sagt Stefan Wichary. Aber gerade Biontech-Impfstoff sei derzeit deutlich weniger verfügbar, als gebraucht wird. Nach Berechnungen des Gesundheitsamtes benötigt der Landkreis pro Woche 5100 Dosen Impfstoff, um alle stationären und mobilen Angebote hinreichend abdecken zu können. In der vergangenen Woche wurden aber nur 1744 Dosen geliefert, in dieser Woche waren es sogar nur 1638. Mit diesen Mengen müsse man haushalten, so Wichary. Die Nachfrage gestaltet sich derzeit allerdings unterschiedlich. In der Dinterhalle etwa wurden am Mittwoch nur 70 Impfdosen verimpft, obwohl 100 zur Verfügung standen. „Es sind einfach nicht mehr Leute gekommen“, sagt der Dezernent.

Davon lässt sich aber auch etwas Positives ableiten: Es gebe inzwischen genügend Angebote im Landkreis, bei denen sich Impfwillige ihre Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung abholen können. Immerhin steht in Schönefeld auch noch das überregionale Impfzentrum zur Verfügung, das mobile Impfteam ist an unterschiedlichen Orten im Landkreis im Einsatz und auch niedergelassene Ärzte bieten in Zusammenarbeit mit Gemeinden an Wochenenden Impfaktionen an. „Wir müssen inzwischen schon die Leute bitten, dass sie gemachte Termine bei den Hausärzten absagen, wenn sie sich ihre Impfung woanders holen. Damit die Termine neu vergeben werden können“, so Wichary.

270 neue Fälle am Donnerstag

Wildaus Vizebürgermeister Marc Anders begrüßte die Entscheidung des Landkreises, einen stationären Impfpunkt in Wildau einzurichten. „Das freut uns natürlich und macht uns stolz“, sagte er.

Für Dahme-Spreewald wurden am Donnerstag 270 neue Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 742 und erstmals seit Wochen wieder unter der kritischen Marke von 750. Dahme-Spreewald gilt trotzdem noch als Hotspot-Region. Der Status wird erst aufgehoben, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 750 liegt. Damit bleiben die Einschränkungen für Ungeimpfte wie nächtliche Ausgangssperren weiter in Kraft.

Die Zahl der Krankenhauspatienten mit Corona steigt derweil stetig. Am Donnerstag wurden 61 Patienten gemeldet, 13 davon werden auf einer Intensivstation betreut. Das Landesamt für Gesundheit meldete zwei weitere Verstorbene. Darunter laut Stefan Wichary auch ein Patient „jüngeren Alters“. Dieser sei ungeimpft gewesen.

Von Oliver Fischer